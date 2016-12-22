НБА. Финикс Лэня уступил Хьюстону

«Финикс» – «Хьюстон» – 111:125 (26:30, 29:31, 29:30, 27:34)
«Финикс»: Д. Букер (28 + 6 подборов + 7 передач), Уоррен (19 + 5 подборов), Найт (17 + 5 подборов)
«Хьюстон»: Харден (27 + 5 подборов + 14 передач), Э. Гордон (24), Беверли (18 + 9 подборов + 9 передач)
Алексей Лэнь за 24 минуты набрал 9 очков (4/5 двухочковых, 1/2 штрафных), совершил 5 подборов, сделал 1 перехват и поставил 4 блок-шота при 2 фолах.
«Атланта» – «Миннесота» – 84:92 (26:28, 18:21, 25:18, 15:25)
«Атланта»: Шредер (21 + 7 передач), Миллсэп (18 + 10 подборов + 7 передач), Мускала (16)
«Миннесота»: Уиггинс (19 + 7 подборов), ЛаВин (18), Таунс (17 + 18 подборов + 5 передач)
«Детройт» – «Мемфис» – 86:98 (19:29, 25:24, 19:26, 23:19)
«Детройт»: Р. Джексон (18 + 7 передач), Лойер (18 + 6 подборов), Драммонд (13 + 19 подборов), Маркус Моррис (12 + 5 подборов)
«Мемфис»: М. Газоль (38 + 5 подборов + 4 передачи), ДжаМайкл Грин (10 + 9 подборов), Конли (9 + 5 подборов + 4 передачи)
«Кливленд» – «Милуоки» – 113:102 (31:22, 28:32, 33:23, 21:25)
«Кливленд»: Ирвинг (31 + 6 подборов + 13 передач), Джеймс (29 + 9 подборов + 6 передач), Р. Джефферсон (10 + 4 передачи)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (28 + 5 подборов + 5 передач), Д. Паркер (27), Брогдон (11 + 7 передач)
«Нью-Орлеан» – «Оклахома-Сити» – 110:121 (28:34, 30:29, 26:24, 26:34)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (34 + 15 подборов), Дрю Холидэй (23 + 10 передач), Т. Джонс (21)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (42 + 10 подборов + 7 передач), Абринес (18), Кантер (14 + 14 подборов)
«Портленд» – «Даллас» – 95:96 (20:30, 18:32, 33:19, 24:15)
«Портленд»: Лиллард (29 + 4 передачи), Крэбб (14 + 6 подборов), С. МакКоллум (13)
«Даллас»: Х. Барнс (28 + 7 подборов), Дер. Уильямс (23 + 5 подборов + 5 передач), Мэттьюс (16)
«Чикаго» – «Вашингтон» – 97:107 (33:22, 23:33, 21:22, 20:30)
«Чикаго»: Д. Батлер (20 + 11 подборов + 5 передач), Уэйд (19), Т. Гибсон (17 + 11 подборов)
«Вашингтон»: Уолл (23 + 6 подборов + 9 передач). Бил (21 + 5 передач), Гортат (14 + 11 подборов)
«Юта» – «Сакраменто» – 93:94 (24:17, 24:21, 25:24, 20:32)
«Юта»: Хэйуорд (28 + 10 подборов), Гобер (17 + 14 подборов), Мэк (13)
«Сакраменто»: Казинс (21 + 8 подборов), Лоусон (19 + 5 подборов), Темпл (11)
Источник — Sport.ua
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