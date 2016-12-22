НБА. Финикс Лэня уступил Хьюстону

Ох бедный Бенечка! Героя-спасителя всея Днепра обокрали! Да и банк с долгами в 140 миллиардов - о...

У меня курица стоимостью 10 тысяч гривен , только никто не покупает.

[quote titanovec, 22.12.2016 17:51 что то не так зделал- розбераеш и заново делаеш. [/quote] Раз...

Цікаво,то тепер якщо не можна знайти покупця, наприклад на фабрику "Рошен" то вона буде...

Реально то, что её никто не купит-а стало быть и стоимость её равна НУЛЮ! А деньги, полученные Бе...

кажется у Стали появится новый стадион