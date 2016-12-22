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Денис Носков усилит Запорожье

Экс-игрок молодежной сборной Украины возвращается с французского клуба «Лурд»

  • 22.12.2016 14:35
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fbu.ua. Денис Носков
© fbu.ua. Денис Носков

Денис Носков повертається в Україну. Екс-гравець молодіжної збірної України вже днями має підсилити БК «Запоріжжя». Останнім клубом українського форварда був клуб третього французького дивізіону - «Лурд». У Франції Денис здобував 9.5 очок та 2.7 підбирання за 20 хвилин у середньому за гру.
 
У минулому сезоні Носков був одним із лідерів «Черкаських Мавп», яким допоміг вийти до півфіналу української Суперліги. Денис був близьким до дабл-даблу у своїй середній статистиці за матч – 10.8 очок та 8 підбирань. За кількістю підбирань це був другий показник у лізі. Також у послужному списку 26-річного форварда є виступи за «Азовмаш», БК «Київ», «Одесу» та грузинську «Олімпію».
 
У 2010-му Носков виступав за молодіжну збірну України на чемпіонаті Європи у Хорватії та був одним із лідерів тієї команди.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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