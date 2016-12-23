Суперлига. Будивельник отправится в Днепр, Химик – в Харьков. Анонс

«Запорожье-ZOG» - «Черкасские Мавпы» 18:00

«Запорожью» во что бы то ни стало необходимо реабилитироваться перед собственными болельщиками, да еще на домашнем паркете, за два крайних поражения в противостояниях с «Днепром». В пятницу запорожцам предстоит принять у себя дома одного из главных конкурентов в борьбе за более выгодную позицию в турнирной таблице – «Черкасские Мавпы». Черкащане продолжают удивлять своей нестабильностью. Команда может оступиться в битве с аутсайдером, а может навязать борьбу во встрече с лидером. Предстоящая встреча станет ключевой для гостей, которым также необходима победа. Первый поединок между командами завершился выездной победой «Запорожья», в пятничном матче фаворитами также выглядят запорожцы.

«Политехник» - «Химик»: - 18:00

Противостояние в Харькове, похоже, является самым легкопрогнозирумым матчем пятничного блока. Лидер сезона и действующий чемпион «Химик» отправится в гости к харьковскому «Политехнику», который безнадежно застрял на дне турнирной таблицы. В первой встрече, в Южном, хозяева паркета привезли сопернику больше 25 очков. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что в первой половине «политехи» смогли навязать борьбу чемпиону, однако на всю дистанцию харьковчан не хватило. Удастся ли аутсайдеру удивить чемпиона на своей площадке – покажет матч.

«Днепр» - «Будивельник» - 19:00

Пожалуй, центральное противостояние этой недели состоится в Днепре, где местный коллектив примет столичный «Будивельник». Для днепровцев поединок является принципиальным не только с точки зрения борьбы в верхушке турнирной таблицы с прямым конкурентом, а и прямой возможностью поквитаться с киевлянами за поражение в одно очко в первом круге. Напомним, что «Будивельник» не так давно возглавил Владимир Коваля и встреча с «Днепром» станет для него серьезнейшим испытанием. К матчу со «строителями» хозяева паркета подходят в хорошей психологической форме, после двух побед над «Запорожьем», так что небольшой перевес все же на стороне команды из Днепра.

«Кремень» - БИПА - 19:00

Набравшая ход одесская БИПА, похоже, не собирается сбавлять оборотов и в пятницу попытается завоевать очередные два очка в выездном противостоянии с «Кремнем». В то же время, хозяева паркета имеют на своем счету четыре победы кряду и также не собираются уступать. В первом круге победа досталась одесской команде, которую БИПА получила лишь в концовке противостояния, так что вопрос успеха для «Кремня» является принципиальным.

Источник — Sport.ua

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