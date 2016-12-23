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Деонтей УАЙЛДЕР: «Кличко нельзя списывать со счетов» 13:14 — Сергей Нагиев Это в который раз вы уже пишите об этом, не подскажите, а то уже со счета сбился?

ПриватБанк закладывал Днепр-Арену под залог 13:09 — OM27 Наскільки я розумію - нічого. Вони через УЄФА забрали призові за фінал ЛЄ-15. 13:07 — OM27 ПриватБанк закладывал Днепр-Арену под залог======================================А разве это ново... 13:03 — Shunya А нагадайте, скільки ще боргу за будівництво стадіону? Німцям

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