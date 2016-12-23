Выйдя второй раз подряд в стартовой пятерке «Канзаса», Святослав Михайлюк провел лучшую игру в сезоне.
За 31 минуту на площадке он набрал 20 очков (4/8 двухочковых, 4/6 трехочковых), а также совершил 6 подборов (1 в нападении), отдал 2 передачи и сделал 2 перехвата при 2 фолах.
«Канзас» победил 71:56, а украинец был признан лучшим игроком встречи.
Источник — Sport.ua
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