Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Михайлюк набрал 20 очков в матче NCAA

Украинский свингмен стал лучшим игроком поединка «Канзас» – «Невада-Лас-Вегас»

  • 23.12.2016 12:40
  • 120 просмотров
  • 1 комментария
Метки
espn.com. Святослав Михайлюк
© espn.com. Святослав Михайлюк

Выйдя второй раз подряд в стартовой пятерке «Канзаса», Святослав Михайлюк провел лучшую игру в сезоне.

За 31 минуту на площадке он набрал 20 очков (4/8 двухочковых, 4/6 трехочковых), а также совершил 6 подборов (1 в нападении), отдал 2 передачи и сделал 2 перехвата при 2 фолах.

«Канзас» победил 71:56, а украинец был признан лучшим игроком встречи.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    inflicted
      inflicted, 23.12.2016 12:48
    0
    Харош Свят! Прогрес очевидний. Спочатку Білл Селф його критикував за багато втрат, а в останній матчах втрат мало або нема. Другий матч в основі і в прекрасній формі підходить до ігор Big 12.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.