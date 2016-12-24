Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рождество в NBA. SportHub #70

Подкаст с Дмитрием Липским, Виталием Волочаем и Александром Прошутой

  • 24.12.2016 20:01
  • 149 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Рождество в NBA. SportHub #70

Один из самых ожидаемых спортивных дней года настал! Рождество - это всегда матчи в НБА. SportHub, как мы и обещали, не смог пропустить этого и радует вас специальным подкастом, анонсирующим все пять матчей праздничного игрового дня.

Привычная компания - Дмитрий Липский, Виталий Волочай и Александр Прошута - делилась своими наблюдениями об игре каждого из участников игрового дня, а также давала прогнозы на эти матчи.

Не забывайте подписываться на наш твиттер - @Sporthubmedia

Автор — Виталий Волочай, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.