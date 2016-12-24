Рождество в NBA. SportHub #70

Один из самых ожидаемых спортивных дней года настал! Рождество - это всегда матчи в НБА. SportHub, как мы и обещали, не смог пропустить этого и радует вас специальным подкастом, анонсирующим все пять матчей праздничного игрового дня.

Привычная компания - Дмитрий Липский, Виталий Волочай и Александр Прошута - делилась своими наблюдениями об игре каждого из участников игрового дня, а также давала прогнозы на эти матчи.

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Автор — Виталий Волочай, Sport.ua

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