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Суперлига. Будивельник сильнее Запорожья, Химик останавливает Кремень

Сыграны очередные матчи в баскетбольной Суперлиге Украины

  • 25.12.2016 19:29
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«Политехник» – БИПА – 76:90 (24:27, 19:15, 24:30, 9:18) 
 
«Политехник»: Сайниев (2 + 8 передач + 3 перехвата), Р. Козлов (16 + 5 подборов + 4 передачи), Арабаджи (15 + 4 передачи), Рочняк (20), Столикер (23 + 9 подборов + 3 блок-шота) – старт; Сухарь, С. Кузнецов, Чугунов, Быканов
БИПА: Артамонов (20), Фандерберк (24 + 6 подборов), Жуковский (2 + 6 подборов), Волчанов (10), Челован (6 + 7 подборов) – старт; Розенцвит, Слипенчук (13), Антонец (9 + 6 подборов), С. Балашов (2), Бристол (2), Ягодин
 
«Волыньбаскет» — МБК «Николаев» 69:85 (23:13, 13:27, 17:22, 16:23)
 
«Волыньбаскет»: Федчук (8 + 4 потери), Тимощук (13 + 5 подборов + 6 передач + 5 потерь), Рудаков (15 + 5 подборов + 6 передач + 6 потерь), Герасимчук (6 + 8 подборов), Моторчук (12) — старт; Кисильчук, Коцько, Шкондя, Дейна, Дикий (13 + 11 подборов), Фурс (2 + 6 подборов). 
«Николаев»: Тонченко (18 + 5 подборов + 9 передач), Мусиенко (3), Горбатюк (16 + 8 подборов + 5 перехватов), Швец (4 + 5 подборов), Кушниров (16) — старт; Хохоник, Галенко (0 + 4 подбора), Онуфриев (26), Иванов, П.Лебединцев (2). 
 
«Днепр» — «Черкасские Мавпы» 82:55 (22:13, 22:18, 19:14, 19:10)
 
«Днепр»: Мишула (8 + 4 перехвата), Закурдаев (7), Ревзин (13), Тимофеенко (14 + 9 подборов + 6 передач), Загреба (15) — старт; Дзюба (11 + 9 подборов), Шевченко (6), Месяц (4), Ткачук (4 + 5 передачи), Мироненко, Тарасенко. 
«Черкасские Мавпы»: Руслов, Сизов (3), Кальниченко (7), Адедиран (2 + 5 подборов), Чумаков (8) — старт; Дэвис (7 + 5 подборов + 3 перехвата), Кольченко (19), Мирошниченко, Давидюк (4 + 6 подборов), Кобец (5). 
 
«Кремень» – «Химик» – 63:89 (19:17, 12:17, 13:23, 19:32) 
 
«Кремень»: Вудсон (14 + 5 подборов), Зозуля (3), Байда (3), Ясиненко (8 + 5 подборов), Хамзаев (16 + 5 подборов) – старт; Кожемякин, Луговцов (7), Шостуха (6), Кадыгроб (6), Чигринов
«Химик»: Д. Смит (24 + 3 перехвата), Сидоров (6), Конев (10 + 6 подборов + 4 передачи), Павлов (2), Петров (13 + 7 подборов) – старт; Бехерано (5), Беликов (2), Рябчук (6), Прокопенко (3), Д. Лав (18 + 10 подборов)
 
БК «Запорожье-ZOG» — «Будивельник» 74:89 (21:23, 28:18, 6:21, 19:27)
 
«Запорожье-ZOG»: Буренко (3 + 7 подборов + 5 передач), Рыбалко (12 + 4 передачи), Носков (9 + 9 подборов), Змитрович (8 + 5 подборов + 4 передачи), Конате (24 + 9 подборов) — старт; Кондраков (3 + 4 передачи), Овдеенко (9), Буц (6), Вит.Быков. 
«Будивельник»: Зотов (6 + 4 передачи), Дугат (17 + 6 подборов + 3 перехвата), Стефенс (12 + 7 подборов + 2 блок-шота), Дроздов (15 + 6 подборов + 4 передачи), Анисимов (10 + 4 передачи + 4 потери) — старт; Отверченко (16), Луценко (2), Горбенко (8), Крутоус (3), Буцкий, Винтоняк

Источник — Sport.ua

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