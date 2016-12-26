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НБА. Кливленд вырвал победу над Голден Стэйт

«Оклахома» обыграла «Миннесоту», «Сан-Антонио» сильнее «Чикаго»

  • 26.12.2016 09:37
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nba.com
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За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

«Нью-Йорк» – «Бостон» – 114:119 (28:22, 20:34, 34:32, 32:31)
«Нью-Йорк»: Энтони (29 + 7 подборов), Роуз (25 + 5 подборов), Порзингис (22 + 12 подборов + 4 блок-шота)
«Бостон»: А. Томас (27 + 4 передачи), Краудер (16 + 6 подборов), Олиник (16)

«Кливленд» – «Голден Стейт» – 109:108 (25:27, 27:28, 28:32, 29:21)
«Кливленд»: Джеймс (31 + 13 подборов + 4 передач), Ирвинг (25 + 6 подборов + 10 передач + 7 перехватов), Лав (20 + 6 подборов)
«Голден Стейт»: Дюрэнт (36 + 15 подборов), К. Томпсон (24), Др. Грин (16 + 4 передачи)

«Лейкерс» – «Клипперс» – 111:102 (27:31, 28:27, 34:16, 22:28)
«Лейкерс»: Мозгов (19), Н. Янг (19), Расселл (14 + 5 подборов + 4 передачи)
«Клипперс»: Редик (22), Кроуфорд (22), Спейтс (15)

«Оклахома-Сити» – «Миннесота» – 112:100 (23:27, 34:26, 29:22, 26:25)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (31 + 7 подборов + 15 передач), С. Адамс (22 + 6 подборов), Кантер (20 + 4 передачи)
«Миннесота»: Таунс (26 + 8 подборов), Уиггинс (23), ЛаВин (16)

«Сан-Антонио» – «Чикаго» – 119:100 (36:25, 19:25, 32:26, 32:24)
«Сан-Антонио»: Олдридж (33 + 9 подборов), К. Леонард (25 + 10 подборов + 4 передачи), Т. Паркер (13 + 8 передач)
«Чикаго»: Уэйд (24 + 6 передач), Д. Батлер (19 + 5 подборов), Т. Гибсон (12 + 7 подборов)

Источник — Sport.ua

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