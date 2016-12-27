Суперлига. Волыньбаскет — Кривбас. Анонс

Во вторник в украинской баскетбольной Суперлиге в рамках очередного тура будет сыгран лишь один матч. «Волыньбаскет» встретится с «Кривбасом». Луцкая команда переживает не самые лучшие времена, имея кроме баскетбольных проблем еще и финансовые. Команда очень симпатичная, имеет собственный характер, огромное желание демонстрировать свой баскетбол и будет очень жаль, если очередной коллектив может просто исчезнуть с баскетбольной карты страны. Тем не менее, пока «Волыньбаскет» отчаянно сражается на паркетах баскетбольных арен, поклонники луцкой команды имеют надежду. Два дня назад лучане принимали в родных стенах МБК «Николаев». Несмотря на превосходство гостей, хозяева смогли навязать оппоненту борьбу в первой половине, однако на итоговый положительный результат сил не хватило. Это поражение стало четвертым подряд для волынской команды, как результат - 10 место в турнирной таблице.

Что касается их оппонента, то «Кривбас» на текущий момент имеет наименьшее количество сыгранных матчей среди команд Суперлиги, находясь на пятом месте. Криворожане свой последний матч провели девять дней назад против МБК «Николаев» на выезде. Тогда гости смогли добиться успеха, оформив серию из трех побед. Команда Плеханова перед матчем с одним из аутсайдеров имела достаточно дней для подготовки и восстановления сил, так что именно коллектив из Кривого Рога выглядит фаворитом предстоящей дуэли.

Источник — Sport.ua

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