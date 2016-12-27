НБА. Финикс Лэня разгромлен Хьюстоном

© nba.com. Алексей Лэнь

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

«Хьюстон» – «Финикс» – 131:115 (39:23, 30:20, 38:37, 24:35)

«Хьюстон»: Харден (32 + 5 подборов + 12 передач), Р. Андерсон (15 + 5 подборов), Э. Гордон (15 + 5 передач)

«Финикс»: Бледсо (24 + 6 подборов + 4 передачи), Найт (21 + 5 подборов), Д. Букер (16 + 4 передачи)

Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 20 минут набрал 6 очков (2/2 подборов, 2/2 штрафных), совершил 6 подборов (1 в нападении), сделал 1 перехват и поставил 1 блок-шот при 1 потере и 3 фолах.



«Бруклин» – «Шарлотт» – 120:118 (31:40, 23:23, 29:25, 37:30)

«Бруклин»: Боян Богданович (26), Килпатрик (23 + 5 подборов + 4 передачи), Б. Лопес (21 + 5 подборов + 5 передач)

«Шарлотт»: Батюм (24 + 5 подборов + 5 передач), Дж. Лэмб (17), К. Зеллер (15 + 9 подборов)



«Вашингтон» – «Милуоки» – 107:102 (28:27, 25:30, 29:27, 25:18)

«Вашингтон»: Портер (32 + 13 подборов), Бил (22 + 5 передач), Маркифф Моррис (18)

«Милуоки»: Я. Адетокунбо (22 + 12 подборов + 7 передач)



«Детройт» – «Кливленд» – 106:90 (22:19, 28:25, 26:20, 30:26)

«Детройт»: Т. Харрис (21 + 6 подборов + 4 передачи), Колдуэлл-Поуп (18), Маркус Моррис (15 + 5 подборов)

«Кливленд»: Ирвинг (18 + 5 подборов + 8 передач), Лав (17 + 14 подборов), Шамперт (11)



«Клипперс» – «Денвер» – 102:106 (23:23, 23:40, 31:16, 25:27)

«Клипперс»: Кроуфорд (24 + 6 передач), О. Риверс (19 + 5 передач), Джордан (12 + 11 подборов)

«Денвер»: Йокич (24 + 10 подборов + 4 передачи), Галлинари (23 + 11 подборов), Бартон (23 + 8 подборов + 6 передач)



«Миннесота» – «Атланта» – 104:90 (23:25, 31:20, 35:20, 15:25)

«Миннесота»: Таунс (22 + 11 подборов + 4 передачи), Уиггинс (21), ЛаВин (21)

«Атланта»: Ховард (20 + 12 подборов), Сефолоша (13 + 5 подборов), Хамфрис (12 + 5 подборов)



«Нью-Орлеан» – «Даллас» – 111:104 (25:20, 30:33, 30:24, 26:27)

«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (28 + 16 подборов + 4 передачи), Гэллоуэй (17), Мур (16)

«Даллас»: Дер. Уильямс (24 + 9 передач), Мэттьюс (17), Сет Карри (16 + 7 передач)



«Орландо» – «Мемфис» – 112:102 (36:18, 32:25, 28:28, 16:31)

«Орландо»: А. Гордон (30), Ибака (16 + 6 подборов), Э. Пэйтон (16 + 7 передач)

«Мемфис»: Конли (17 + 4 передачи), Дэниелс (16), З. Рэндольф (13 + 5 подборов)



«Портленд» – «Торонто» – 91:95 (24:21, 18:22, 26:30, 23:22)

«Портленд»: С. МакКоллум (29 + 7 передач), Мэйсон Пламли (13 + 15 подборов + 4 передачи), Харклесс (10 + 5 подборов)

«Торонто»: Лаури (27 + 7 подборов + 4 передачи), ДеРозан (20 + 10 подборов + 7 передач), Паттерсон (15 + 8 подборов)



«Сакраменто» – «Филадельфия» – 102:100 (24:23, 27:24, 19:30, 32:23)

«Сакраменто»: Казинс (30 + 7 подборов + 5 передач), Гей (17 + 9 подборов), Лоусон (12 + 4 передачи)

«Филадельфия»: Эмбид (25 + 8 подборов), Родригес (18 + 5 передач), Ильясова (17)



«Чикаго» – «Индиана» – 90:85 (28:19, 23:22, 12:20, 27:24)

«Чикаго»: Уэйд (21 + 5 передач), Миротич (20 + 7 подборов), Д. Батлер (16 + 5 передач)

«Индиана»: Брукс (19 + 7 передач), М. Тернер (16 + 8 подборов), Джордж (14 + 8 подборов)

Источник — Sport.ua

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