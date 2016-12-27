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Выбор игроков на Матч всех звезд

25-го декабря стартовало голосования за участников Матча звезд НБА. Для каждой команды можно выбрать два защитника и три форварда. На этот раз стартовые пятерки выберут не только болельщики, но и также журналисты и баскетболисты. Фанаты отдадут 50 % голосов, 25 % - журналисты и 25 % сами баскетболисты. При этом самим игрокам нужно можно голосовать за партнеров по команде, а также за самого себя. Запасных игроков, по традиции, выберут тренеры команд. Голосование закончится 16 января, его результаты станут известны 19 января.

Проголосовать можно здесь.

НБА и союз игроков ратифицировали договор

НБА и профсоюз баскетболистов на прошлой неделе ратифицировали новое коллективное соглашение. Оно начнет действовать с первого июля 2017 года. Владельцы клубов НБА одобрили новое соглашение 15 декабря, а игроки провели соответствующее голосование 24 декабря. Новое соглашение будет действовать до 2023/24 года, но стороны могут его разорвать сезоном ранее.

Не лучшие дела у Лэня

Дела у Алексея Лэня в НБА не улучшились и на этой неделе. Украинец провел на паркете четыре матча, проведя в среднем на паркете 20 с половиной минут. Лучшим получился для украинского центрового поединок против «Хьюстона» дома, когда он набрал девять пунктов, добавив к ним пять подборов и еще четыре блок-шота. С «Миннесотой» у Лэня худшие показатели на неделе – одно очко и шесть подборов.

Дань уважения О’Нилу

«Майами» во время домашнего матча с «Лейкерс» вывел из обращения 32-й номер легендарного центрового Шакила О’Нила. Напомним, что центровой перешел в «Хит» в 2004 году, а два годя спустя выиграл чемпионский титул с командой.

В тоже время «Лейкерс» сообщили о том, что 24 марта 2017 года перед матчем с «Миннесотой» откроют статую О’Нила. Напомним, что легендарный центровой выступал за клуб из Лос-Анджелеса с 1996 по 2004 годы, выиграв с командой три чемпионских титула. Бронзовая статуя будет весить 544 килограмма, ее высота составит 2,7 метра. О’Нил будет четвертым игроком в истории «Лейкерс», у которого появится статуя рядом с Staples Center (Джерри Уэст, Мэджик Джонсон, Карим Абдул-Джаббар).

Луброй уже восьмой бомбардир лиги

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, который набрал 34 очка в матче с «Милуоки», сумел собрать 27 432 пунктов и обойти Мозеса Мэлоуна в списке самых результативных баскетболистов в истории лиги. Он на данный момент занимает восьмую строчку в этом рейтинге. Ближайший к Джеймсу Шакил О'Нил с 28 596 очками. Также его опережают Дирк Новицки (29 552), Уилт Чемберлен (31 419), Майкл Джордан (32 292), Коби Брайант (33 643), Карл Мэлоун (36 928) и Карим Абдул-Джаббар (38 387).

Приз от Джеймса

Также Леброн Джеймс на нделе лично доставил призовые в размере $ 1,3 млн победителям телешоу «Стена», продюсером которого он является сам. Получить такую сумму денег еще и лично от Леброна – исполнение мечты.

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Джеймс ненавидит Карри

Стали известны подробности ежегодной вечеринки в честь Хеллоуина, которая проходила в доме у Джеймса. При входе стояло чучело, одетое как разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри и при этом все гости должны были перешагивать через него.

Битва «Кливленда» и «Голден Стэйт»

Первая встреча прошлогодних финалистов в этом сезоне получилось очень богатой на эмоции. При счете 109:108 в пользу «Кавс» гости имели несколько секунд на решающую атаку. Последнее слово оставалось за Кевином Дюрантом. Форвард почти сразу после получения мяча оказался на паркете. Перед этим на его на ногу наступил Ричард Джефферсон. Судьи никак не отреагировали на этот момент. Позже НБА в своем рапорте сообщила о том, что форвард Джефферсон сфолил на Дюранте в последнем владении во встрече, а судьи ошиблись, не дав пробить форварду «Голден Стэйта» два штрафных броска.

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Виктор ЯРЕМУС

Источник — Sport.ua

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