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Алексей Лэнь вошел в топ-50 лучших легионеров НБА

Украинский баскетболист занял 43-е место

  • 27.12.2016 16:10
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hoopshabit.com. Алексей Лэнь
© hoopshabit.com. Алексей Лэнь

Українського центрового «Фінікса» Олексія Леня названо в топ-50 найкращих легіонерів НБА за версією ESPN.

Загалом цього сезону в НБА виступає 113 легіонерів. Українець посів 43-тє місце серед топ-50 іноземців Ліги. У загальному рейтингу всіх гравців НБА Лень на 165-му місці.

Найкращим серед легіонерів визнано Кайрі Ірвінга з Австралії. На другому місці Янніс Адетокумбо – Греція. Інший українець в НБА Хоель Боломбой в топ-50 не ввійшов.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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