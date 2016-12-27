Алексей Лэнь вошел в топ-50 лучших легионеров НБА

© hoopshabit.com. Алексей Лэнь

Українського центрового «Фінікса» Олексія Леня названо в топ-50 найкращих легіонерів НБА за версією ESPN.

Загалом цього сезону в НБА виступає 113 легіонерів. Українець посів 43-тє місце серед топ-50 іноземців Ліги. У загальному рейтингу всіх гравців НБА Лень на 165-му місці.

Найкращим серед легіонерів визнано Кайрі Ірвінга з Австралії. На другому місці Янніс Адетокумбо – Греція. Інший українець в НБА Хоель Боломбой в топ-50 не ввійшов.

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.