Максим Сергеев возглавил Федерацию баскетбола Киева

© fbu.ua. Максим Сергеев

27 грудня відбулася звітно-виборча Конференція київської міської Федерації баскетболу. Одним з питань порядку денного було обрання нового керівника цього осередку. У ході дискусій на посаду голови було висунуто дві кандидатури: Максима Сергеєва та Андрія Подковирова. Останній зняв свою кандидатуру. Одноголосно новим головою київської міської Федерації баскетболу було обрано Максима Сергеєва. Його каденція: 2016 – 2020 роки.

«Найближча мета: укласти з владою Києва Меморандум про співробітництво. Щойно ми це зробимо, з`явиться можливість рухатися вперед. Сподіваюся, це відбудеться і ми отримаємо додатковий імпульс для розвитку. Бо останні п’ять років Федерація м. Києва за великим рахунком існувала завдяки ресурсу однієї людини – Юрія Колобова. Так не може тривати завжди. Ми маємо відшукувати самостійно ресурс для існування та розвитку.

Мені зараз телефонують, вітають, але у мене нема впевненості, що з цим треба вітати. У мене бажання велике розвивати баскетбол у Києві, але наскільки це буде можливо? Державні кошти і стосунки з чиновниками – це непрості процеси, які потрібно пройти. Коли мені вдасться налагодити ці зв’язки і вони почнуть давати дивіденди, тоді з’явиться привід для більш предметної розмови», - сказав Максим Сергеєв.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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