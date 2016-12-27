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Суперлига. Кривбасс разгромил Волынь

Криворожцы на домашнем паркете привезли сопернику 35 очков

  • 27.12.2016 21:16
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«Волыньбаскет» — «Кривбасс» 48:83 (13:10, 16:23, 9:31, 10:19) 
 
«Волыньбаскет»: Тимощук (6 + 5 потерь), Шкондя (3), Герасимчук (3), Рудаков (13 + 8 подборов), Дикий (2) — старт; Глушко (2), Коцько, Моторчук (8), Фурс (6 + 6 подборов + 5 потерь), Федчук (5 + 5 потерь + 3 перехвата). 
«Кривбасс»: Бояркин (11 + 5 подборов + 10 передач + 5 перехватов), Шундель (16 + 4 передачи), Мальчевский (12), Липовцев (12), Тихонов (5 + 6 подборов) — старт; Попов (5), Старцев, Вильховецкий (10), Найко, Орленко, Никитин (2), Ворник (10 + 6 подборов).

Источник — Sport.ua

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