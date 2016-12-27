Суперлига. Кривбасс разгромил Волынь

«Волыньбаскет» — «Кривбасс» 48:83 (13:10, 16:23, 9:31, 10:19)
«Волыньбаскет»: Тимощук (6 + 5 потерь), Шкондя (3), Герасимчук (3), Рудаков (13 + 8 подборов), Дикий (2) — старт; Глушко (2), Коцько, Моторчук (8), Фурс (6 + 6 подборов + 5 потерь), Федчук (5 + 5 потерь + 3 перехвата).
«Кривбасс»: Бояркин (11 + 5 подборов + 10 передач + 5 перехватов), Шундель (16 + 4 передачи), Мальчевский (12), Липовцев (12), Тихонов (5 + 6 подборов) — старт; Попов (5), Старцев, Вильховецкий (10), Найко, Орленко, Никитин (2), Ворник (10 + 6 подборов).
Источник — Sport.ua
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