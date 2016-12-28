НБА. Трипл-дабл Уэстбрука, 34 очка Хардена

«Бостон» – «Мемфис» – 113:103 (28:24, 28:24, 28:29, 29:26)
«Бостон»: Брэдли (23 + 7 подборов + 4 передачи), А. Томас (21 + 7 передач), Дж. Грин (19 + 5 подборов)
«Мемфис»: М. Газоль (26 + 9 передач), Т. Аллен (17 + 8 подборов), З. Рэндольф (16 + 10 подборов)
«Даллас» – «Хьюстон» – 107:123 (31:31, 16:35, 27:32, 33:25)
«Даллас»: Х. Барнс (21), Мэттьюс (19), Д. Пауэлл (13)
«Хьюстон»: Харден (34 + 5 подборов + 11 передач), Р. Андерсон (22), Э. Гордон (13 + 5 подборов)
«Лейкерс» – «Юта» – 100:102 (25:28, 27:20, 22:24, 26:30)
«Лейкерс»: Дж. Рэндл (25 + 12 подборов), Л. Уильямс (22), Кларксон (12 + 5 подборов)
«Юта»: Хэйуорд (31 + 9 подборов), Инглс (13), Гобер (12 + 11 подборов)
«Майами» – «Оклахома-Сити» – 94:106 (19:33, 29:28, 21:26, 25:19)
«Майами»: Ричардсон (22 + 5 подборов), Джеймс Джонсон (16 + 5 подборов), Т. Джонсон (15)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (29 + 17 подборов + 11 передач), Кантер (19 + 8 подборов), С. Адамс (15 + 8 подборов)
Источник — Sport.ua
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