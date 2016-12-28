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Суперлига. Кривбасс второй раз кряду обыгрывает Волыньбаскет

Криворожцы одержали вторую победу подряд на домашнем паркете

  • 28.12.2016 22:56
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«Кривбасс» – «Волыньбаскет» – 81:65 (16:8, 19:26, 20:8, 26:23) 
 
«Кривбасс»: Бояркин (20 + 5 подборов + 10 передач + 3 перехвата), Вильховецкий (6), Попов (9 + 6 подборов), Мальчевский (19 + 7 подборов + 2 блок-шота), Тихонов (12 + 8 подборов) – старт; Найко (2), Орленко (4), Никитин (9)
«Волыньбаскет»: Шкондя (10), Тимощук (12 + 4 передачи), Герасимчук (19 + 5 подборов + 5 передач), Фурс (12 + 6 подборов + 5 передач), Моторчук (10 + 6 подборов) – старт; Глушко (2), Коцько (), Федчук (4 передачи)

Источник — Sport.ua

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