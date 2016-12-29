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НБА. Финикс Лэня уступил Сан-Антонио

Украинский центровой набрал шесть очков и сделал пять подборов

  • 29.12.2016 15:02
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nba.com. Алексей Лэнь
© nba.com. Алексей Лэнь

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

«Сан-Антонио» – «Финикс» – 119:98 (30:27, 28:37, 31:18, 30:16)
«Сан-Антонио»: Олдридж (27 + 8 подборов), Т. Паркер (20), П. Газоль (16 + 10 подборов)
«Финикс»: Уоррен (23 + 6 подборов), Найт (14 + 5 передач), Крисс (13)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь за 20 минут набрал 6 очков (2/4 двухочковых, 2/2 штрафных), совершил 5 подборов (1 в нападении), отдал 2 передачи, сделал 1 перехват при 1 потере и 3 фолах.

«Атланта» – «Нью-Йорк» – 102:98 ОТ (22:25, 23:22, 20:19, 20:19, 17:13)
«Атланта»: Шредер (27 + 5 передач), Ховард (16 + 22 подбора), Корвер (13 + 5 подборов)
«Нью-Йорк»: Роуз (26 + 7 подборов + 6 передачи), Порзингис (24 + 8 подборов), Ноа (14 + 16 подборов)

«Вашингтон» – «Индиана» – 111:105 (23:25, 35:23, 27:26, 26:31)
«Вашингтон»: Уолл (36 + 11 подборов + 9 передач), Портер (22), Гортат (16 + 13 подборов + 4 передачи)
«Индиана»: Джордж (34 + 4 передачи), Д. Тиг (19 + 11 передач), М. Тернер (15 + 8 подборов)

«Голден Стейт» – «Торонто» – 121:111 (42:17, 30:38, 32:32, 17:24)
«Голден Стейт»: Стивен Карри (28 + 7 подборов + 7 передач), Дюрэнт (22 + 17 подборов + 7 передач + 5 блок-шотов), К. Томпсон (21 + 6 подборов)
«Торонто»: ДеРозан (29 + 5 подборов + 6 передач), Лаури (27 + 6 подборов + 11 передач), Т. Росс (24 + 7 подборов)

«Денвер» – «Миннесота» – 105:103 (22:31, 27:18, 32:24, 24:30)
«Денвер»: Галлинари (18 + 5 подборов), У. Чэндлер (17 + 7 подборов), Г. Харрис (17)
«Миннесота»: Уиггинс (25 + 5 подборов), Дьенг (20 + 8 подборов), Рубио (18 + 8 подборов + 7 передач)

«Детройт» – «Милуоки» – 94:119 (28:31, 26:31, 21:28, 19:29)
«Детройт»: Т. Харрис (23 + 12 подборов), Драммонд (16 + 9 подборов), Р. Джексон (14 + 6 передач)
«Милуоки»: Д. Паркер (31 + 9 подборов + 7 передач), Я. Адетокунбо (23 + 5 подборов + 8 передач)

«Нью-Орлеан» – «Клипперс» – 102:98 (19:27, 30:29, 27:21, 26:21)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (20 + 5 подборов), Хилд (17 + 6 подборов), Гэллоуэй (12)
«Клипперс»: О. Риверс (22), Пол (21 + 8 подборов + 6 передач), Джордан (13 + 25 подборов)

«Орландо» – «Шарлотт» – 101:120 (28:32, 27:30, 13:35, 33:23)
«Орландо»: Вучевич (21 + 6 подборов + 4 передачи), Ибака (20 + 7 подборов), Микс (11)
«Шарлотт»: Уокер (21 + 5 передач), Батюм (20 + 9 подборов + 8 передач), Дж. Лэмб (14)

«Портленд» – «Сакраменто» – 102:89 (30:21, 30:23, 15:19, 27:26)
«Портленд»: С. МакКоллум (20 + 7 передач), М. Леонард (16 + 5 подборов), Крэбб (13)
«Сакраменто»: Казинс (28 + 8 подборов + 6 передач), Темпл (14), М. Барнс (13 + 5 подборов)

«Чикаго» – «Бруклин» – 101:99 (23:20, 23:29, 30:29, 25:21)
«Чикаго»: Д. Батлер (40 + 11 подборов + 4 передачи), Уэйд (16), Р. Лопес (12 + 5 подборов)
«Бруклин»: Б. Лопес (33 + 4 передач), Килпатрик (18 + 6 передач), Фойе (11 + 5 подборов)

Источник — Sport.ua

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