НБА. Финикс Лэня обыграл Торонто

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Антонио ФЕРРЕЙРА: «В Шахтере играют лучшие вратари мира» 13:43 — iravvik1983 на евроарене ничего не выиграл!!!а чемпионат Украины если вы читали внимательно я написал все чт...

Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком мира 13:36 — sevenmagic Я рад за Карлоса Тевеса, прекрасно себя оценил, учитывая "свежий и полезный" воздух в К...