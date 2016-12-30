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НБА. Финикс Лэня обыграл Торонто

Украинец набрал пять очков и сделал шесть подборов

  • 30.12.2016 12:37
  • 166 просмотров
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nba.com. Алексей Лэнь
© nba.com. Алексей Лэнь

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

Шарлотт – Майами 91:82 (21:19, 21:30, 31:17, 18:16)

Ш: Уокер (22 + 7 подборов), Батюм (16 + 13 подборов + 8 передач), Марв. Уильямс (13), Зеллер (9 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (4) – старт; Лэмб (10 + 8 подборов), Сешнс (9), Камински (4), Хибберт (4).
М: Ричардсон (20), Уайтсайд (8 + 10 подборов), Бэббит (7), Драгич (5 + 8 передач), Уинслоу (1) – старт; Джонсон (18 + 7 подборов), Эллингтон (12), Дж. Джонсон (6), Рид (5 + 7 подборов), Макгрудер (0).

Мемфис – Оклахома-Сити 114:80 (27:21, 28:18, 23:22, 36:19)

М: Марк Газоль (25 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Грин (17), Харрисон (10), Аллен (8 + 9 подборов + 5 потерь), Парсонс (2) – старт; Дэниелс (22), Рэндолф (21 + 8 подборов), Эннис (5), Картер (4), Болдуин (0), Мартин (0).
ОС: Уэстбрук (21 + 6 потерь), Адамс (6 + 15 подборов), Морроу (2), Роберсон (2), Сабонис (2) – старт; Кантер (19), Абринес (10), Грант (9), Коллисон (5), Кристон (2), Синглер (2), Ловернь (0).

Кливленд – Бостон 124:118 (32:25, 34:34, 35:24, 23:35)

К: Ирвинг (32 + 12 передач), Лав (30 + 15 подборов), Джеймс (23 + 8 подборов + 11 передач + 8 потерь), Томпсон (11 + 9 подборов), Лиггинс (8) – старт; Джефферсон (11), Шамперт (6), Фрай (3), Данливи (0).
Б: Томас (31 + 9 передач), Брэдли (23), Краудер (13), Хорфорд (6), Джонсон (0) – старт; Жеребко (12 + 7 подборов), Смарт (9), Грин (8), Зеллер (8), Браун (6), Олиник (2).

Юта – Филадельфия 100:83 (22:24, 27:27, 21:23, 30:9)

Ю: Джордж Хилл (21 + 8 подборов + 6 передач), Худ (20), Хэйворд (20), Гобер (9 + 13 подборов), Фэйворс (4 + 12 подборов) – старт; Лайлс (11), Джонсон (6), Мак (4), Инглс (3), Диао (2).
Ф: Ильясова (16 + 12 подборов), Окафор (13), Стаускас (9), Родригес (3), Ковингтон (1) – старт; Шарич (14), Ноэл (14), Томпсон (7), Макконнелл (6), Луваву-Кабарро (0).

Финикс – Торонто 99:91 (16:18, 26:22, 34:22, 23:29)

Ф: Бледсоу (22 + 10 передач + 8 потерь), Букер (19), Такер (14), Крисс (8), Чендлер (7 + 13 подборов) – старт; Юлис (10), Найт (7), ЛЭНЬ (21:04 = 1/2 с игры, 1/2 штрафные, 1 блок-шот, 6 подборов (2 в нападении), 2 потери, 2 фола, "+/-" -11, 5 очков), Уоррен (4), Бендер (3), Барбоза (0).
Т: Лаури (24), ДеРозан (24), Валанчюнас (8 + 10 подборов), Сиакам (4), Кэрролл (2) – старт; Джозеф (15), Пауэлл (7), Росс (7), Паттерсон (0), Ногейра (0).

Лейкерс – Даллас 89:101 (27:26, 30:24, 13:31, 19:20)

Л: Рэндл (18), Янг (17), Расселл (15 + 6 передач), Денг (3), Мозгов (0) – старт; Кларксон (15), Уильямс (10), Робинсон (8 + 10 подборов), Ингрэм (3).
Д: Мэттьюз (20), Барнс (17 + 9 подборов), Финни-Смит (12), Уильямс (8 + 11 передач + 6 потерь), Богут (2 + 7 подборов) – старт; Харрис (14), Пауэлл (14), Сет Карри (7), Межри (4), Андерсон (3).

Источник — Sport.ua

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