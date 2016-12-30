В Харькове состоялась «Новогодняя баскетбольная сказка»

В Харькове БК «Политехник» организовал массовый новогодний праздник, в котором приняли участие более 120 юных баскетболистов возрастом от 6 до 12 лет.

В программу праздника вошло театральное представление от Деда Мороза и персонажей новогодних сказок, были проведены баскетбольные эстафеты, конкурсы с участием юных спортсменов, их родителей и всех желающих гостей.

Также юные баскетболисты приняли участие в фотосессии с игроками мужской команды «Политехник». В заключение праздника детей ожидало море подарков и сюрпризов.

Источник — Basket.com.ua

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