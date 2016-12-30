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10 самых невероятных бросков 2016 года

Десятка точных бросков, которые зрители увидели в уходящем году

  • 30.12.2016 14:53
  • 206 просмотров
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Метки
10 самых невероятных бросков 2016 года

Предлагаем вашему вниманию подборку самых невероятных бросков, которые баскетболисты совершили в 2016-м году:

Источник — Sport.ua

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