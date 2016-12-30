Тренеры назвали лучших игроков первой половины сезона в Суперлиге

Игроки в предсезонку должны готовиться в клубах, это - аксиома.Интересно, а кто в сборной Хорвати...

Наши на "заслуженном" отдыхе. "Блестящая" игра на Евро-2016 утомила.

Яка основа Шахти? Ви не бачите на кого робить ставку Фонсека запрошуючи по 3-му колу іноземців Мо...

Что правда так хорошо играет? Я то видел его лишь пару раз в играх против Динамо, так там Ярмола ...