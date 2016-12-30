Тренеры назвали лучших игроков первой половины сезона в Суперлиге

Тренери команд української Супердіги напередодні нового року назвали імена найкращих гравців першої половини сезону у Суперлізі Парі-матч.
Кожен тренер назвав найкращого захисника, форварда та центрового. Тренери не були обмежені у виборі кандидатур, однак називати гравця своєї команди не мали права.
Цікаво, що у номінації кращий форвард тренерами було названо відразу сім кандидатур. Натомість у номінації кращий захисник - лише три. Так кращим захисником першої частини сезону тренерами був названий одесит – Клим Артамонов, який виграв голосування у Генрі Дугата та Джеймса Сміта. Кращим форвардом, з великим відривом голосів, названо Станіслава Тимофеєнка з "Дніпра". А кращий центровий, на думку тренерів Суперліги, прописаний у Києві, це – Михайло Анісімов.
Найкращі гравці першої половини сезону Суперліги Парі-Матч.
Кращий захисник:
Клим Артамонов (БІПА) – 5 голосів
Генрі Дугат (Будівельник) - 3
Джейсон Сміт (Хімік) - 3
Кращий форвард:
Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) - 4
Макс Конате (Запоріжжя-ZOG) - 2
Андрій Кальніченко (Черкаські Мавпи) - 1
Анатолій Шундель (Кривбас) - 1
Артур Дроздов (Будівельник) - 1
Олексій Бєліков (Дніпро) - 1
Володимир Конєв (Хімік) - 1
Кращий центровий:
Михайло Анісімов (Будівельник) – 4
Олександр Кушніров (Миколаїв) - 3
В’ячеслав Петров (Хімік) - 2
Сергій Загреба (Дніпро) – 2
Источник — Федерация баскетбола Украины
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