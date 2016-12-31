В четверг моссковский ЦСКА прилетел в Белград на игру регулярного чемпионата Евролиги против «Црвены Звезды». Когда баскетболисты вышли на предматчевую разминку на арене, 20 тысяч болельщиков исполнили хоровое пение в память об ансамбле Александрова.
При этом на трибунах растянули полотно с надписью на русском: «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе».
Напомним, 64 артиста ансамбля имени Александрова погибли 25 декабря при крушеним самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море.
Источник — Евроспорт
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.