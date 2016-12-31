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В четверг моссковский ЦСКА прилетел в Белград на игру регулярного чемпионата Евролиги против «Црвены Звезды». Когда баскетболисты вышли на предматчевую разминку на арене, 20 тысяч болельщиков исполнили хоровое пение в память об ансамбле Александрова.

При этом на трибунах растянули полотно с надписью на русском: «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе».

Напомним, 64 артиста ансамбля имени Александрова погибли 25 декабря при крушеним самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море.

Источник — Евроспорт

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