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НБА. Результаты матчей игрового дня

За океаном сыграли ряд очередных поединков

  • 31.12.2016 10:13
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К вашему вниманию результаты матчей НБА за минувший игровой день.

Индиана – Чикаго 111:101 (28:22, 34:28, 22:23, 27:28)
И: Джордж (32), Янг (17), Тернер (15 + 4 блок-шота), Робинсон (12 + 10 подборов), Тиг (7 + 17 передач) – старт; Брукс (8), Майлз (8), Джефферсон (6 + 7 подборов), Серафин (4), Эллис (2).
Ч: Батлер (25), Уэйд (20), Гибсон (10), Лопес (2), Рондо (0) – старт; Картер-Уильямс (12 + 8 подборов), Фелисио (12 + 12 подборов), Макдермотт (10), Миротич (8), Грант (2).

Вашингтон – Бруклин 118:95 (31:23, 35:27, 25:27, 27:18)
В: Уолл (19 + 14 передач + 6 потерь), Гортат (19 + 13 подборов), Портер (12), М-ф Моррис (10), Макклеллан (8) – старт; Берк (27), Смит (10 + 8 подборов), Торнтон (8), Убре (3), Очефу (2), Саторански (0), Николсон (0).
Б: Букер (16 + 7 подборов), Богданович (12), Лопес (11 + 6 передач), Килпатрик (7), Уайтхэд (6) – старт; Холлис-Джефферсон (16), ЛеВерт (12), Фой (9), Динуидди (4), Хэмилтон (2).

Бостон – Майами 117:114 (25:25, 27:23, 30:30, 35:36)
Б: Томас (52), Хорфорд (21), Краудер (9 + 6 передач), Джонсон (8), Смарт (6) – старт; Браун (6), Жеребко (6), Олиник (5), Розир (2), Грин (2).
М: Ричардсон (19 + 8 передач), Уинслоу (11 + 9 подборов + 6 передач), Уайтсайд (11 + 8 подборов), Макгрудер (5), Бэббит (5) – старт; Дж. Джонсон (22 + 6 передач + 5 потерь), Джонсон (19 + 6 передач), Эллингтон (14), Рид (8).

Новый Орлеан – Нью-Йорк 104:92 (31:21, 24:30, 24:18, 25:23)
НО: Дэвис (23 + 18 подборов + 5 потерь), Холидэй (12 + 11 передач), Хилд (12), Хилл (10), Каннингем (8) – старт; Эванс (16), Мур (12), Гэллоуэй (6), Джонс (5).
НЙ: Энтони (26 + 13 подборов), Порзингис (21 + 12 подборов), Роуз (20), Вуячич (3), Ноа (0) – старт; Холидэй (8 + 7 подборов), Дженнингс (5), Томас (5), О’Куинн (2), Эрнангомес (2).

Хьюстон – Клипперс 140:116 (37:23, 37:34, 34:41, 32:18)
Х: Харден (30 + 13 подборов + 10 передач + 5 перехватов + 6 потерь), Ариза (18 + 7 передач), Беверли (15 + 7 подборов), Андерсон (6), Нене (5) – старт; Харрелл (29), Гордон (19), Брюэр (10), Деккер (8), Браун (0), Эннис (0), Макдэниэлс (0), Уилджер (0).
К: Джордан (20 + 13 подборов), Джонсон (10), Риверс (9), Редик (8), Мба а Муте (5) – старт; Фелтон (26 + 8 передач + 5 потерь), Спейтс (15 + 7 подборов), Андерсон (10), Басс (8), Кроуфорд (5).

Миннесота – Милуоки 116:99 (34:21, 21:27, 30:23, 31:28)
М: Уиггинс (31 + 6 передач), ЛаВин (24), Таунс (18 + 16 подборов), Дженг (6), Рубио (5 + 9 передач) – старт; Мухаммад (22), Бьелица (10), Данн (0), Олдрич (0).
М: Адетокумбо (25 + 7 подборов), Паркер (20), Брогдон (11), Снелл (5), Хенсон (4) – старт; Бизли (12), Телетович (8), Монро (8), Терри (3), Новак (3), Мэйкер (0), Пламли (0).

Атланта – Детройт 105:98 (19:19, 32:22, 23:21, 31:36)
А: Миллсэп (26), Шредер (17 + 7 передач), Бэйзмор (10), Ховард (10 + 15 подборов), Сефолоша (4) – старт; Корвер (22), Хамфрис (5), Мускала (5), Хардуэй (4), Дилэйни (2 + 7 передач).
Д: Луэр (22), Джексон (20 + 8 передач), Драммонд (15 + 15 подборов + 6 потерь), Харрис (14), Колдуэлл-Поуп (12 + 5 потерь) – старт; Смит (7), Джонсон (4 + 4 блок-шота), Бэйнс (4).

Сан-Антонио – Портленд 110:94 (22:32, 25:20, 33:21, 30:21)
СА: Паркер (18), Грин (18), Пау Газоль (10 + 7 подборов), Олдридж (8), Андерсон (4 + 8 подборов) – старт; Симмонс (19), Джинобили (14 + 7 подборов), Ли (8), Миллс (6), Дедмон (3 + 8 подборов), Мюррей (2), Бертанс (0).
П: Макколлум (29), Харклесс (12), Крэбб (11), Пламли (8 + 6 передач), Амину (6) – старт; Напьер (8), Тернер (8), Дэвис (4), Коннотон (3), Ленард (3), Вонле (2), Куортермэн (0), Лэйман (0).

Денвер – Филадельфия 122:124 (28:30, 32:30, 27:31, 35:33)
Д: Йокич (25 + 7 подборов), Мудиай (22), Галлинари (18), Харрис (17), Чендлер (10 + 9 подборов) – старт; Нельсон (11), Бартон (11), Фарид (6), Нуркич (2), Мюррэй (0).
Ф: Ильясова (23 + 13 подборов), Эмбиид (23 + 5 потерь), Ковингтон (19), Макконнелл (17 + 8 передач), Стаускас (10) – старт; Шарич (13 + 11 подборов), Ноэл (9), Луваву-Кабарро (5), Томпсон (5).

Голден Стэйт – Даллас 108:99 (29:29, 30:19, 32:21, 17:30)
ГС: Томпсон (29), Дюрэнт (19 + 11 подборов + 10 передач), Карри (14), Грин (13 + 8 подборов + 7 передач), Пачулия (2) – старт; Уэст (8), МакГи (8), Кларк (7), Ливингстон (6), Игудала (2), Луни (0).
Д: Барнс (25), Мэттьюз (14), Уильямс (11), Новицки (11), Финни-Смит (0) – старт; Сет Карри (11), Пауэлл (10 + 13 подборов), Андерсон (6), Харрис (4), Джексон (3), Бруссино (2), Хэммонс (2), Межри (0).

Источник — Sport.ua

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