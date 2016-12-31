ФБУ наказала трех арбитров и комиссара

Директорат Чемпіонату України повідомляє, що на гру № 102 23.12.2016 р. між командами Суперліги Парі-Матч «Запоріжжя-ZOG» - «Будівельник» не з’явився третій арбітр, що був призначений. Одна із причин цього випадку - порушення службових інструкцій комісаром та суддями матчу.

За рішенням Директорату, відсторонено від суддівства ігор Чемпіонату України:

1. Комісара Іванова О. за порушення «Службової інструкції комісара», п. 1.5, 1.6, на один місяць (з 03 по 31 січня);

2. Суддів Шульгу Б. та Бабика А. за порушення «СлужбовоЇ інструкції суддів», п.1.6, 1.7, на дві неділі (з 03 по 16 січня 2017 р.).

Крім того, за неодноразове порушення вимог технічної комісії ФБУ та Директорату Чемпіонату відсторонено від суддівства ігор Чемпіонату України на один місяць (з 03 по 31 січня) суддю Проценка Д.

У випадку повторного порушення протягом сезону судді будуть відсторонені від суддівства до кінця сезону.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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