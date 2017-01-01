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НБА. Джеймс Харден установил уникальное достижение

Защитник офрмил самый рекордный трипл-дабл в истории

  • 01.01.2017 14:31
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NBA.com. Джеймс Харден
© NBA.com. Джеймс Харден
Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден в последнем матче 2016 года против «Нью-Йорка» выдал свою лучшую игру в нападении в карьере, набрав рекордные для себя 53 очка в дополнение к 16 подборам и 17 передачам. Таким образом Джеймс стал первым игроком в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл из минимум 50 очков, 15 подборов и 15 передач в одном матче.
 
 
Также Джеймс сравнялся с Уилтом Чемберленом по максимальному количеству набранных очков в собранном трипл-дабле. Лидер «Хьюстона» забивал броски на любой вкус, но сумел забросить рекордные в карьере девять трехочковых.
 
В декабре Харден в среднем набирает 26,8 очков, 11,7 передач и 8,6 подборов, чего должно быть достаточно для получения награды игрока месяца. Также Харден видится одним из кандидатов на титул МВП сезона. После проблемного старта сезона «Хьюстон» набрал впечатляющую форму. Ведомый Харденом коллектив в декабре показал результат 15-2.

Источник — Basket.com.ua

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