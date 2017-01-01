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Flash Stars (БІПА) – найкраща група підтримки року

Напередодні нового року ФБУ визначила найкращу групу підтримки

  • 01.01.2017 14:43
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Flash Stars (БІПА) – найкраща група підтримки року
Змагання черлідерів відбувалися у два етапи. Кожен вболівальник міг переглянути по одному номеру від усіх танцювальних груп Суперліги та віддати свій голос за найкращих. Голосування тривало з 18 по 30 грудня.
 
 Потім своє вагоме слово сказало журі Федерації баскетболу України.  Воно оцінило кожну з 9-ти робіт.
 
Голосування виграла група підтримки одеської «БІПИ». Також ролик одеситок набрав і найбільшу кількість переглядів у YouTube. Далі у голосуванні «Кремінь», «Будівельник», «Запоріжжя» та «Черкаські Мавпи».
 
Висока оцінка від журі (друге місце) та перемога у народному голосуванні забезпечила перемогу у конкурсі одеській групі «Flash Stars» - 140 очок, другими стали «Golden Ladies» - 130 очок, у трійці лідерів «Time-out» – 120 очок.
 
1. «Flash Stars», БІПА
 
 
2. «Golden Ladies», «Черкаські Мавпи»
 
 
3. «Time-out», «Будівельник»

Источник — Федерация баскетбола Украины

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