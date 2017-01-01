Змагання черлідерів відбувалися у два етапи. Кожен вболівальник міг переглянути по одному номеру від усіх танцювальних груп Суперліги та віддати свій голос за найкращих. Голосування тривало з 18 по 30 грудня.

Потім своє вагоме слово сказало журі Федерації баскетболу України. Воно оцінило кожну з 9-ти робіт.

Голосування виграла група підтримки одеської «БІПИ». Також ролик одеситок набрав і найбільшу кількість переглядів у YouTube. Далі у голосуванні «Кремінь», «Будівельник», «Запоріжжя» та «Черкаські Мавпи».

Висока оцінка від журі (друге місце) та перемога у народному голосуванні забезпечила перемогу у конкурсі одеській групі «Flash Stars» - 140 очок, другими стали «Golden Ladies» - 130 очок, у трійці лідерів «Time-out» – 120 очок.

1. «Flash Stars», БІПА

2. «Golden Ladies», «Черкаські Мавпи»

3. «Time-out», «Будівельник»





Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.