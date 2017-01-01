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НБА. Суперматч Хардена, поражение Финикса

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 01.01.2017 23:34
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NBA.com. Джеймс Харден
© NBA.com. Джеймс Харден

«Юта» – «Финикс» – 91:86 (29:29, 26:22, 21:20, 15:15)
«Юта»: Хэйуорд (18 + 9 подборов + 4 передачи), Гобер (18 + 13 подборов), Худ (13)
«Финикс»: Д. Букер (20), Бледсо (19 + 8 подборов + 8 передач), Барбоса (12 + 5 подборов)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь за 23 минуты набрал 4 очка (2/5 двухочковых), совершил 4 подбора (2 в нападении) и поставил 1 блок-шот при 1 потере и 5 фолах.

«Оклахома-Сити» – «Клипперс» – 114:88 (33:12, 36:28, 27:28, 18:20)
«Оклахома-Сити»: Кантер (23 + 8 подборов), Уэстбрук (17 + 12 подборов + 14 передач), Оладипо (15)
«Клипперс»: Басс (18 + 6 подборов), Спейтс (18 + 5 подборов), О. Риверс (14)

«Сакраменто» – «Мемфис» – 98:112 (20:21, 25:29, 22:32, 31:30)
«Сакраменто»: Казинс (26 + 8 передач + 5 перехватов), М. Барнс (20 + 8 подборов), Д. Коллисон (16)
«Мемфис»: Конли (22 + 8 подборов), ДжаМайкл Грин (18 + 7 подборов + 4 передачи), З. Рэндольф (14 + 6 подборов)

«Хьюстон» – «Нью-Йорк» – 129:122 (27:32, 42:23, 30:37, 30:30)
«Хьюстон»: Харден (53 + 16 подборов + 17 передач), Р. Андерсон (25 + 6 подборов), Э. Гордон (15)
«Нью-Йорк»: Дженнингс (32 + 5 подборов + 7 передач), Роуз (21 + 5 подборов + 7 передач), Ноа (15 + 16 подборов)

«Чикаго» – «Милуоки» – 96:116 (27:22, 24:27, 25:31, 20:36)
«Чикаго»: Д. Батлер (26 + 7 подборов + 8 передач), МакДермотт (13), Р. Лопес (12 + 10 подборов)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (35 + 9 подборов + 7 передач + 7 блок-шотов), Д. Паркер (27 + 5 подборов), Брогдон (15 + 11 подборов + 12 передач)

«Шарлотт» – «Кливленд» – 109:121 (28:35, 31:36, 23:28, 27:22)
«Шарлотт»: Уокер (37 + 5 подборов + 5 передач), Камински (15 + 5 подборов), Батюм (13 + 6 подборов + 8 передач)
«Кливленд»: Джеймс (32 + 6 подборов + 9 передач), Лав (28 + 10 подборов), МакРэ (20)

Источник — Sport.ua

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