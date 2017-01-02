НБА. Аталанта в овертайме бьет Сан-Антонио

«Атланта» – «Сан-Антонио» – 114:112 ОТ (25:27, 19:19, 25:28, 31:26, 14:12)
«Атланта»: Миллсэп (32 + 13 подборов), Хардуэй (29 + 5 подборов), Шредер (16 + 10 передач)
«Сан-Антонио»: Олдридж (27 + 13 подборов), Т. Паркер (22 + 6 передач), П. Газоль (18 + 9 подборов)
«Индиана» – «Орландо» – 117:104 (27:17, 35:34, 27:22, 28:31)
«Индиана»: М. Тернер (23 + 12 подборов), Джордж (19 + 5 подборов), Брукс (14)
«Орландо»: Вучевич (18 + 11 подборов), Ибака (17 + 6 подборов), Джефф Грин (17)
«Лейкерс» – «Торонто» – 114:123 (33:27, 24:31, 26:27, 31:38)
«Лейкерс»: Расселл (28 + 5 передач), Н. Янг (26), Дж. Рэндл (15 + 9 подборов + 6 передач)
«Торонто»: Лаури (41 + 9 подборов + 7 передач), ДеРозан (31), Валанчюнас (14 + 10 подборов)
«Майами» – «Детройт» – 98:107 (37:33, 29:25, 15:27, 17:22)
«Майами»: Джеймс Джонсон (20 + 7 подборов), Эллингтон (18), Ричардсон (14 + 8 передач)
«Детройт»: Р. Джексон (27 + 4 передачи), Драммонд (25 + 18 подборов), Колдуэлл-Поуп (23 + 6 подборов + 5 передач)
«Миннесота» – «Портленд» – 89:95 (23:24, 26:13, 15:32, 25:26)
«Миннесота»: Уиггинс (24 + 5 подборов), ЛаВин (13), Дьенг (12 + 9 подборов)
«Портленд»: С. МакКоллум (43 + 5 подборов), Мэйсон Пламли (18 + 8 подборов), Э. Тернер (11 + 4 блок-шота)
Источник — Sport.ua
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