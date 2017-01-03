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НБА. Финикс уступил Клипперс, Лэнь набрал 10 очков

«Чикаго» обыграл «Шарлотт» благодаря 52 очкам Джимми Батлера

  • 03.01.2017 09:05
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bulls.com. Джимми Батлер
© bulls.com. Джимми Батлер

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

«Клипперс» – «Финикс» – 109:98 (27:26, 37:32, 25:18, 20:22)
«Клипперс»: Редик (22), Кроуфорд (18 + 7 подборов + 5 передач), Фелтон (16)
«Финикс»: Уоррен (24 + 8 подборов), Бледсо (22 + 8 подборов + 9 передач), Д. Букер (13)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 20 минут набрал 10 очков (5/10 двухочковых), совершил 7 подборов (4 в нападении) и сделал 1 перехват при 2 фолах.

«Бруклин» – «Юта» – 89:101 (26:24, 26:26, 18:20, 19:31)
«Бруклин»: Т. Букер (17 + 15 подборов), Б. Лопес (14 + 6 подборов), Уайтхэд (12 + 6 подборов)
«Юта»: Хэйуорд (30), Гобер (15 + 16 подборов), Худ (15)

«Голден Стейт» – «Денвер» – 127:119 (35:33, 33:31, 26:21, 33:34)
«Голден Стейт»: К. Томпсон (25 + 5 подборов), Стивен Карри (22 + 5 передач), Дюрэнт (21), Др. Грин (15 + 10 подборов + 13 передач)
«Денвер»: У. Чэндлер (21), Йокич (21 + 13 подборов + 5 передач), Галлинари (19 + 8 подборов + 4 передачи)

«Кливленд» – «Нью-Орлеан» – 90:82 (15:22, 29:21, 23:26, 23:13)
«Кливленд»: Джеймс (26 + 7 подборов + 6 передач), Фрай (14 + 6 подборов), Лав (12 + 11 подборов)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (20 + 17 подборов), Хилд (20 + 5 подборов), Дрю Холидэй (11 + 13 передач)

«Милуоки» – «Оклахома-Сити» – 98:94 (22:30, 28:26, 29:16, 19:22)
«Милуоки»: Адетокунбо (26 + 10 подборов + 5 передач), Д. Паркер (19 + 6 подборов), Монро (15 + 7 подборов)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (30 + 7 подборов + 6 передач), С. Адамс (20 + 8 подборов), Оладипо (18 + 5 подборов + 4 передачи)

«Нью-Йорк» – «Орландо» – 103:115 (32:33, 27:34, 21:25, 23:23)
«Нью-Йорк»: Энтони (19 + 7 подборов), Роуз (18 + 4 передачи), К. Ли (14)
«Орландо»: Микс (23), Гордон (22 + 6 подборов + 6 передач), Ибака (22 + 6 подборов)

«Хьюстон» – «Вашингтон» – 101:91 (14:29, 27:24, 37:17, 23:21)
«Хьюстон»: Э. Гордон (31), Харден (23 + 10 подборов + 10 передач), Хэррелл (14 + 9 подборов)
«Вашингтон»: Бил (27), Уолл (18 + 5 подборов + 12 передач), Гортат (13 + 14 подборов)

«Чикаго» – «Шарлотт» – 118:111 (25:23, 33:34, 24:28, 36:26)
«Чикаго»: Д. Батлер (52 + 12 подборов + 6 передач), Миротич (12), МакДермотт (11)
«Шарлотт»: Уокер (34 + 11 подборов + 4 передачи), Батюм (19 + 6 подборов + 5 передач), Дж. Лэмб (15 + 6 подборов)

Источник — Sport.ua

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