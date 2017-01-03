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Форвард «Галатасарая» хотел пойти в клуб, в котором произошел теракт

Остин Дэй изменил планы в последний момент

  • 03.01.2017 09:49
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urohoops.net. Остин Дэй
© urohoops.net. Остин Дэй

Форвард «Галатасарая» Остін Дей планував зустріти Новий рік в клубі «Рейна», але в підсумку змінив плани. Про це американець написав у Twitter:

«Просто неймовірно, адже я планував піти в «Рейну» того вечора, але в підсумку передумав».

Нагадаємо, у новорічну ніч в Стамбулі відбувся збройний напад на клуб «Рейна». Озброєний автоматом терорист увірвався в приміщення, де перебувало 700 осіб, і відкрив по ним стрілянину - загинули 39 людей, 69 поранені.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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