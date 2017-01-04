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Южненцы прервали серию из четырех побед для финской «Катайя Баскет», переиграв соперника на его территории с разницей в 15 очков. Владимир Конев сделал в этой встрече дабл-дабл, набрав 19 очков и сделав 12 подборов.

За первую четверть игроки «Химика» реализовали четыре трехочковых броска (Конев и трижды Смит), что позволило южненцам всю четверть лидировать, и завершить отрезок с четырехочковым перевесом. Во второй четверти после дальнего броска Брауна счет сравнялся, затем лидер команды хозяев Ранникко повел команду за собой, в нескольких эпизодах взял игру на себя и удачно завершил атаку своей команды. А вкупе с несколькими блок-шотами, которыми хозяева сорвали атаку «Химика», это дало «Катайе» перевес в счете в пять пунктов - 32:27. К большому перерыву перевес хозяев составлял три пункта, что обещало еще более напряженное противостояние во второй половине игры.

Первые четыре минуты третьей четверти хозяева сохраняли свое преимущество, и довели его до +7 (48:41). После тайм-аута наставника «Химика» игра южненцев поменялась, больше энергии в защите, больше скорости в атаке, и командная игра дала результат: вначале Конев завершил две атаки и заработал для команды пять очков, затем данк Беликова и удачный выход Рябчука нивелировали преимущество хозяев и вывели «Химик» вперед - 49:50. В этот момент наставник хозяев остановил игру на минуту, но это не помогло остановить прорыв гостей.

После тайм-аута южненцы продемонстрировали еще несколько успешных атак, где самыми яркими исполнителями были Петров (данк, перехват, ассист) и Конев (ассист Петрову, «треха» и проход под кольцо). Последние четыре минуты четверти «Химик» полностью доминировал на площадке и по сути совершил ключевой рывок, который определил исход встречи. В итоговом отрезке матча хозяева открыли счет только к концу третьей минуты, Раннико реализовал штрафной - за это время «Химик» добавил еще 10 очков (51:68). За оставшееся время хозяева не смогли вернуть свои позиции, южненцы не выпустили нити игры и довели матч до победы.

Чемпион Украины одержал вторую победу на евроарене, однако по-прежнему остается на последней 8-й позиции в группе В с 9 поражениями в пассиве.

Следующую игру Лиги чемпионов ФИБА «Химик» проводит в Южном, принимая 10 января румынскую команду «Орадя»; игра пройдет в ФСК «Олимп», начало встречи в 19.00.

БК «Катайя Баскет» - БК «Химик» 61:76 (17:21, 21:14, 13:23, 10:18)

БК «Катайя Баскет»: Ранникко - 23 очка, 6 подборов, 3 передачи; Браун - 12 очков, 7 подборов, 2 передачи; Маллингс - 11 очков, 9 подборов, 3 передачи; Кинг- 6 очков, 6 подборов.

БК «Химик»: Конев - 19 очков, 12 подборов, 2 передачи, перехват; Смит - 18 очков, подбор, 4 передачи; Рябчук - 10 очков, подбор, перехват; Беликов - 9 очков, 5 подборов, 3 передачи; Петров - 8 очков, 9 подборов, 4 передачи, перехват.

Источник — БК Химик

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