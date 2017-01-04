НБА. 9 очков и 8 подборов Лэня принесли Финиксу победу над Майами

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.
«Финикс» – «Майами» 99:90 (28:29, 28:23, 27:14, 16:24)
«Финикс»: Букер (27 + 6 потерь), Крисс (18), Бледсо (17 + 7 передач), Барбоза (10), Лэнь (9 + 8 подборов), Чендлер (5 + 20 подборов)
«Майами»: Драгич (24 + 9 передач + 5 потерь), Рид (22 + 18 подборов), Эллингтон (12), Ричардсон (11).
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь за 16 минут на паркете набрал 9 очков (4/7 двухочковых, 1/2 штрафных), сделал 8 подборов, 3 блок-шота и 2 потери.
👍#WeArePHX pic.twitter.com/AyWzOUxsDy— Phoenix Suns (@Suns) 4 января 2017 г.
«Филадельфия» – «Миннесота» 93:91 (29:16, 28:26, 22:26, 14:23)
«Филадельфия»: Эмбиид (25 + 8 подборов), Ильясова (19), Ковингтон (13 + 10 подборов), Шарич (8 + 7 подборов), Ноэль (8), Стаускас (8), Макконнелл (6 + 7 подборов + 8 передач)
«Миннесота»: Лавин (28), Таунс (23 + 15 подборов), Дьенг (10 + 9 подборов), Мухаммад (10), Уиггинс (8)
«Бостон» – «Юта» 115:104 (28:29, 26:16, 31:29, 30:30)
«Бостон»: Томас (29 + 15 передач), Краудер (21), Хорфорд (21), Брэдли (14), Браун (10), Смарт (9).
«Юта» : Хэйворд (23), Джонсон (17), Диао (15), Фэйворс (12 + 7 передач), Худ (9), Мак (8), Гобер (8 + 13 подборов)
«Детройт» – «Индиана» 116:121 (28:36, 32:30, 32:26, 24:29)
«Детройт»: Харрис (22), Джексон (20 + 7 подборов + 12 передач), Драммонд (20 + 14 подборов), Колдуэлл-Поуп (16), Люэр (14 + 7 подборов), Моррис (14).
«Индиана»: Джордж (32), Тиг (17 + 8 передач + 5 потерь), Тернер (17 + 7 подборов), Эллис (16), Серафин (10).
«Даллас» – «Вашингтон» 113:105 (28:29, 33:38, 26:21, 26:17)
«Даллас»: Барнс (26 + 7 подборов), Уильямс (21 + 6 передач + 5 потерь), Харрис (17), Карри (16), Мэттьюз (12), Новицки (11 + 9 подборов), Пауэлл (8).
«Вашингтон»: Уолл (27 + 8 передач), Бил (25 + 6 передач), Портер (13), Моррис (13), Гортат (12 + 16 подборов), Убре (8).
«Сан-Антонио» – «Торонто» 110:82 (29:18, 31:23, 28:17, 22:24)
«Сан-Антонио»: Леонард (25), Олдридж (23 + 8 подборов + 6 передач), Паркер (15 + 8 передач), Ли (8).
«Торонто»: ДеРозан (26), Росс (17), Джозеф (11), Кэрролл (10), Лаури (6).
«Денвер» – «Сакраменто» 113:120 (28:29, 23:31, 37:34, 25:26)
«Денвер»: Галлинари (24), Йокич (18 + 7 подборов), Нуркич (16), Харрис (15), Артур (12), Чендлер (10).
«Сакраменто»: Казинс (31 + 6 передач), Коллисон (26 + 7 передач), Аффлало (19), Куфос (18), Темпл (8)
«Лейкерс» — «Мемфис» 116:102 (22:20, 35:28, 34:29, 25:25)
«Лейкерс»: Янг (20), Рэндл (19 + 14 подборов + 11 передач), Расселл (18 + 6 передач), Кларксон (16 + 7 подборов), Уильямс (14), Мозгов (14).
«Мемфис»: Газоль (22 + 7 передач + 6 подборов), Конли (21), Картер (12), Рэндольф (11 + 9 подборов), Харрисон (10).
Источник — Sport.ua
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