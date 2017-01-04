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Михайлюк принес победу Канзасу броском на последней секунде

Украинский баскетболист заработал победные 2 очка после сольного прохода

  • 04.01.2017 11:55
  • 491 просмотров
  • 2 комментария
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kuathletics.com. Святослав Михайлюк
© kuathletics.com. Святослав Михайлюк

«Канзас», за который выступает украинец Святослав Михайлюк, одержал победу над командой университета «Канзас Стэйт» со счетом 90:88.

Михайлюк принес победу «Канзасу» после сольного прохода на последних секундах матча.

За 22 минуты на паркете 19-летний воспитанник «Черкасских мавп»  принес команде 11 очков (1/4 двухочковых, 2/3 трехочковых, 3/3 штрафных бросков), сделал 2 передачи, 1 блок-шот и 1 потерю.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    srealpidrid
      srealpidrid, 04.01.2017 12:33
    -1
    Это конечно хорошо, молодец, но он 4 шага сделал перед броском!!! Судьи слепые.
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    samird
    samird, 04.01.2017 12:47
    0
    srealpidrid, 04.01.2017 12:33
    Это конечно хорошо, молодец, но он 4 шага сделал перед броском!!! Судьи слепые.

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