«Канзас», за который выступает украинец Святослав Михайлюк, одержал победу над командой университета «Канзас Стэйт» со счетом 90:88.
Михайлюк принес победу «Канзасу» после сольного прохода на последних секундах матча.
За 22 минуты на паркете 19-летний воспитанник «Черкасских мавп» принес команде 11 очков (1/4 двухочковых, 2/3 трехочковых, 3/3 штрафных бросков), сделал 2 передачи, 1 блок-шот и 1 потерю.
Источник — Sport.ua
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