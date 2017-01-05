«Худшая НБА за все время», оптимизм в игре Лэня, Рондо в шаге от ухода

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Достижение Хардена

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден набрал 53 очка, 16 подборов и 17 передач в матче с «Нью-Йорк». Таким образом, он стал первым игроком в истории НБА, которому удалось завершить матч с минимум 50 очками, 15 подборами и 15 передачами. Также лидер «Рокетс» повторил достижение Уилта Чемберлена по количеству очков, сделанных при трипл-дабле, в сезоне-1967/68 легендарный баскетболист отметился 53 очками, 32 подборами и 14 передачами.

Отец по следам сына

В матче с «Хьюстоном» защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Остин Риверс и его отец главный тренер команды Док Риверс были оба удалены с площадки в течение 25 секунд. Сначала баскетболист после того, как не смог забить из-под кольца, начал кричать на арбитра, а потом даже коснулся его рукой, за что был удален. Спустя несколько секунд тренер вступил в перепалку с другим арбитром после того, как судьи не увидели по его мнение фола со стороны соперника.

Мотеюнас нашел новую команду

Форвард Донатас Мотеюнас наконец-то наше себе новую команду. Форвард близок к подписанию соглашения с «Новым Орлеаном». В декабре ограниченного свободный агент Мотеюнас принял предложение «Бруклина» на 37 миллионов долларов, но «Хьюстон» не позволил форварду перейти в клуб, повторив предложение за вычетом 6 миллионов на бонусы. Литовец отказался прибыть в расположение техасцев, и через два дня стороны договорились о новом 4-летнем соглашении на 31 миллион. Однако затем «Хьюстон» отказался от прав на Мотеюнаса, сделав его неограниченно свободным агентом.

Лэнь немного улучшает игру

Алексей Лэнь за неделю провел в НБА четыре поединка. Если первые встречи против «Торонто» и «Юты» получились весьма скомканными, Алексей набрал в этих двух встречах в итоге девять пунктов и 10 подборов, то поединки против «Клипперс» и «Майами» получились для нашего центрового одними из лучших в последнее время. В матче с «Лос–Анжелесом» 23-летний баскетболист набрал 10 пунктов, что случилось для него впервые с девятого декабря, а также собрал семь подборов. В поединке против «Хит» Лэнь отыграл только 16 минут, но за это время насобирал восемь подборов, впервые с того же девятого декабря, набрал девять пунктов и сделал три блок-шота. «Финикс» продолжает находиться на дне таблицы, тут приходит вопрос не лучше ли наигрывать 23-летнего Алексея, вместо возрастного центрового, если результата так и нет. При этом Лэнь летом станет ограниченно свободным агентом, если клуб не рассчитывает на него, можно украинца обменять и это мы узнаем совсем скоро. В тоже время если в «Финиксе» верят в пятого номера драфта, то почему ему не давать больше времени на паркете?

Рондо может покинуть «Чикаго»

После подписания контракта с «Чикаго» Рэджон Рондо не показывает своего привычного уровня, хотя статистические показатели защитника не самые худшие: 7,2 очка, 7,1 передачи, 6,5 подбора и 1,3 перехвата. Сначала баскетболист не сыграл ни одной минуты во встрече с «Милуоки», а потом не вышел на паркет в игре с «Шарлотт». Тренерский штаб намерен использовать игрока в качестве запасного, но сам Рондо пока не определился хочет ли он выступать в таком статусе и может попросить руководство об обмене.

Дерозан бьет рекорд Боша

Защитник «Торонто» Демар Дерозан вышел на первое место в списке самых результативных игроков в истории канадского клуба. Он сумел набрать 29 пунктов в поединке против «Голден Стэйт», благодаря чему обошел Криса Боша. В активе у последнего было 10 275 пунктов. Ранее Дерозан стал рекордсменом «Рэпторс» по количеству сыгранных матчей.

Худшая НБА за все время?

Такую мысль высказал бывшая суперзвезда НБА Чарльз Баркли. «Это худшая НБА за все время существования. На данный момент есть всего три-четыре хорошие команды, остальные просто омерзительны», - заявил Баркли.

95 000 долларов за один бросок

Болельщик «Лейкерс» выиграл 95 000 долларов благодаря точному броску с центра площадки в перерыве матча против «Мемфиса» (116:102).

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Виктор ЯРЕМУС, Sport.ua

Источник — Sport.ua

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