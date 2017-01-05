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НБА. Голден Стейт сильнее Портленда, Майами обыграл Сакраменто

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 05.01.2017 09:51
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«Голден Стейт» – «Портленд» – 125:117 (40:34, 29:37, 30:21, 26:25)
«Голден Стейт»: Стивен Карри (35 + 7 подборов + 5 передач), Дюрэнт (30 + 5 подборов + 4 передачи), К. Томпсон (14)
«Портленд»: С. МакКоллум (35 + 9 подборов + 5 передач), Крэбб (18 + 5 передач), Мэйсон Пламли (16 + 10 подборов + 4 передач)

«Кливленд» – «Чикаго» – 94:106 (23:16, 23:36, 28:31, 20:23)
«Кливленд»: Джеймс (31 + 8 подборов + 7 передач), МакРэ (21), Фрай (15 + 5 подборов)
«Чикаго»: Д. Батлер (20 + 6 подборов + 8 передач), Т. Гибсон (18 + 7 подборов), МакДермотт (17 + 6 подборов)

«Клипперс» – «Мемфис» – 115:106 (30:29, 23:34, 36:22, 26:21)
«Клипперс»: О. Риверс (28 + 7 передач), Кроуфорд (22 + 4 передачи), Редик (19)
«Мемфис»: М. Газоль (23 + 6 передач), Конли (17 + 7 подборов + 12 передач), Т. Аллен (13 + 6 подборов)

«Нью-Йорк» – «Милуоки» – 104:105 (25:27, 27:25, 35:21, 17:32)
«Нью-Йорк»: Энтони (30 + 11 подборов + 7 передач), Роуз (15 + 4 передачи), Кузьминскас (15)
«Милуоки»: Адетокунбо (27 + 13 подборов + 4 передачи), Монро (18 + 9 подборов + 4 передачи), Д. Паркер (15)

«Орландо» – «Атланта» – 92:111 (26:23, 21:29, 18:26, 27:33)
«Орландо»: А. Гордон (15 + 10 подборов), Э. Пэйтон (15 + 6 передач), Фурнье (14)
«Атланта»: Шредер (18 + 6 подборов + 7 передач), Бэйзмор (17 + 4 передачи), Миллсэп (16 + 6 подборов + 4 передачи)

«Сакраменто» – «Майами» – 102:107 (25:30, 34:34, 22:23, 21:20)
«Сакраменто»: Темпл (15), Аффлало (15), Лоусон (15 + 6 передач)
«Майами»: Т. Джонсон (23 + 6 подборов), Г. Драгич (19 + 7 передач), Джеймс Джонсон (14 + 6 подборов + 6 передач)

«Шарлотт» – «Оклахома-Сити» – 123:112 (27:22, 33:33, 27:33, 36:24)
«Шарлотт»: Батюм (28 + 4 передачи), Уокер (20 + 9 передач), Камински (17 + 6 подборов)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (33 + 15 подборов + 8 передач), Кантер (22 + 8 подборов), С. Адамс (18 + 12 подборов)

Источник — Планета Баскетбол

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