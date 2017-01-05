НБА. Голден Стейт сильнее Портленда, Майами обыграл Сакраменто

Конечно лучше, ведь с 2007 по 2010 и с 2014 по 2016 он выступал за один недооцененный "топ-к...

Женя, я устал повторять тебе: ТЫ - БЕЗДАРНОСТЬ!!! В футболе ты не разбираешься вообще! Вторая лиг...

Ну да Саша Гладкий куда лучше...