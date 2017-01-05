Вадим ПУДЗЫРЕЙ: «Сейчас нужно «перезагрузить» команду»

© БК БИПА. Вадим Пудзырей

Главный тренер «БИПЫ» рассказал о подготовке команды к старту третьего круга Суперлиги.

- Мы тренируемся уже со 2-го января. Идёт плановая подготовка к ближайшему матчу, который состоится 14 числа в Южном. Пять-шесть дней до этого команда отдыхала, поэтому сейчас её нужно «перезагрузить». Идёт физическая подготовка: на скорость, на силу, на выносливость – то есть, так называемый втягивающий режим. Работаем в легкоатлетическом манеже, но параллельно начнём тренироваться и в зале – вот такая у нас программа.

- Подготовка идёт непосредственно к матчу против «Химика» или будете выстраивать её так, чтобы команда была на пике в каком конкретном отрезке сезона?

- Всех соперников мы знаем, и никаких сюрпризов здесь нет. Даже если у кого-то новый игрок появится – в любом случае, уровень команд мы уже изучили, играли со всеми не один раз. Проходных матчей нет – готовиться надо к каждой команде. Поэтому будем последовательно подходить к каждому поединку.

- В связи с уходом Кервина Бристола планируете ли поиски другого исполнителя на усиление?

- Хороший вопрос, и мы сейчас думаем об этом. Конечно, усиление надо – поиск идёт всегда. Может быть, и кто-то из наших ребят сейчас лучше заиграет. Я – за здоровую конкуренцию! Тогда будет прогресс и самих игроков, и в целом команды.

- Подведёте итоги уже ушедшего года? Каким он получился для команды, для вас лично?

- В целом, год получился хорошим. Да, были взлёты, были падения. Мы нормально закончили прошлый сезон: команда засветилась в чемпионате, о ней начали говорить. Спасибо Федерации баскетбола Украины и лично её президенту Михаилу Бродскому, городскому голове Геннадию Труханову, председателю городской федерации баскетбола Павлу Вугельману, президенту клуба Григорию Розенцвиту – эти люди сделали очень много для того, чтобы в Одессе был баскетбол, чтобы он состоялся.

В этом сезоне мы сделали ещё шаг вперёд: у нас есть своя площадка, мы играем в большем зале, на наши игры ходят больше болельщиков. То, что мы выиграли десять матчей подряд – тоже отличный показатель. Завершили год нормально: идём в чемпионате на пятом месте, при том, что Суперлига Пари-Матч стала намного сильнее. У нас в команде немало одесситов, плюс ещё создан фарм-клуб. Будем работать дальше и стараться побеждать в каждом матче: чем выше место мы займём, тем будет лучше для всех нас, для команды, для города. И мы будем стремиться занять максимальное высокое место!

Также в эти праздничные дни хочется поздравить любителей спорта, любителей баскетбола, наших болельщиков и всех одесситов с наступившим новым годом! Пожелать им заниматься спортом и быть здоровыми, приходить на баскетбол, футбол и другие виды спорта. Вообще, желаю всем жить спортом – он даёт заряд бодрости, энергии и поддерживает жизненные силы!

Источник — БК БИПА

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