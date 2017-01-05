180 команд начинают борьбу в Студенческой баскетбольной лиге Украины

© fbu.ua

У сезоні 2016/2017 років у Студентській баскетбольній лізі України значно зросла кількість команд учасниць. Азарт і драйв гри у помаранчевий м’яч залучив у свої чарівні тенети нових прихильників зі студентської лави. Якщо минулого року в СБЛУ змагалися 111 чоловічих і 38 жіночих команд, то цього року їхня кількість збільшилася на 69 і 32 колективи відповідно. Тепер стукіт баскетбольних м’ячів, здається, супроводжує навчання усіх студентів – хоча це не так. Кількість учасників зупинилася на позначці 180 чоловічих і 70 жіночих команд. Потенційно ці показники ще можуть зрости, особливо серед представниць прекрасної статі, але вже не у цьому сезоні.

Формат чемпіонату:

СБЛУ проводиться у три етапи: І етап – регіональний (обласний), ІІ етап – півфінал СБЛУ (фінал Дивізіону), ІІІ етап – фінал СБЛУ.



Перший етап - регіональний етап (листопад - березень).

Система змагань визначається органом, що відповідає за проведення змагань в регіоні, та затверджується директоратом Чемпіонату України.



Другий етап – півфінальний етап СБЛУ (березень - квітень).

Команди-переможці регіональних етапів за квотою Директорату Чемпіонату утворюють чотири півфінальні дивізіони по вісім команд кожен (дівчата – 2 дивізіони по 4 команди). У кожному дивізіоні команди утворюють дві групи по чотири команди та грають за коловою системою в одне коло (дівчата грають в дивізіонах за коловою системою в одне коло). Перше та друге місце групи утворюють півфінальні пари та грають за «оліміпійською» системою, визначаючи між собою 1-2 місця дивізіону.



Третій етап – фінальні змагання Чемпіонату України серед чоловічих і жіночих студентських команд (квітень - травень).

Команди, що посіли 1-2 місця в своїх дивізіонах грають ¼ фіналу за кубковою системою (одну гру вдома та одну гру на виїзді - дві гри, як одна), переможці жеребкуванням утворюють півфінальні пари (1 місце умовної групи А зіграє з 2 місцем умовної групи Б; 2 місце групи А зіграє з 1 місцем групи Б), які грають до 2х перемог. Фінал та гра за 3-4 місце грається до 2х перемог. Господар майданчику першої гри визначається жеребкуванням.



Основним нововведенням є відмова від так званого «Фіналу восьми», який минулого року проходив в столичному Палаці спорту. В сезоні 2016/2017 рр. планується провести фінал за кубковою системою плей-оф (одна гра на своєму майданчику, одна гра на майданчику суперника). Метою цих змін є популяризація баскетболу саме в регіонах та залучення якомога більшої армії вболівальників.



Чинним переможцем СБЛУ є команда запорізького класичного приватного Університету. За словами її тренера Олександра Скутельника чемпіони готові захистити титул і мають для цього усі можливості.

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.