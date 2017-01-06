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НБА. 14 очков Лэня помогли Финиксу обыграть Даллас

49 очков Уэстбрука не хватило для победы над «Хьюстоном»

  • 06.01.2017 10:12
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suns.com. Алексей Лэнь
© suns.com. Алексей Лэнь

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

«Даллас» – «Финикс» – 95:102 (22:19, 23:22, 27:29, 23:32)
«Даллас»: Дер. Уильямс (20 + 6 передач), Х. Барнс (19 + 6 подборов), Сет Карри (16)
«Финикс»: Бледсо (26 + 7 передач), Д. Букер (22), Найт (17)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 17 минут набрал 14 очков (6/12 двухочковых, 2/2 штрафных), совершил 7 подборов (5 в нападении) и поставил 1 блок-шот при 2 фолах

«Хьюстон» – «Оклахома-Сити» – 118:116 (33:38, 34:18, 30:27, 21:33)
«Хьюстон»: Харден (26 + 8 подборов + 12 передач), Э. Гордон (22 + 5 подборов), Нене (18)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (49 + 8 подборов + 5 передач), Оладипо (17 + 7 подборов), Кантер (15 + 13 подборов)

«Портленд» – «Лейкерс» – 118:109 (29:24, 24:38, 31:22, 34:25)

«Денвер» – «Сан-Антонио» – 99:127 (33:29, 20:29, 24:32, 22:37)

«Детройт» – «Шарлотт» – 115:114 (37:26, 21:22, 27:22, 30:44)

«Индиана» – «Бруклин» – 121:109 (34:27, 25:25, 38:32, 24:25)

«Нью-Орлеан» – «Атланта» – 94:99 (28:23, 19:19, 25:33, 22:24)

«Торонто» – «Юта» – 101:93 (18:27, 30:25, 23:21, 30:20)

Источник — Sport.ua

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