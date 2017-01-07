НБА. 41 очко Уиггинса, 18 передач Уолла

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Андре Уорд планирует завершить карьеру до реванша с Ковалевым 12:37 — serg9974 Это как в бою Кличко-Льюис.Кличко был сильнее и Льюис завершил карьеру сразу после боя с ним. 12:35 — serg9974 Трус он.Ковалев его побил в первом бою.Бой проходил в Америке,судили американцы.а по делу Ковалев...