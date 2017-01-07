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НБА. 41 очко Уиггинса, 18 передач Уолла

Результаты очередного игрового дня

  • 07.01.2017 11:10
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За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.
 
«Бостон» – «Филадельфия» – 110:106 (25:23, 26:39, 27:18, 32:26)
«Бостон»: Брэдли (26 + 9 подборов), А. Томас (24), Хорфорд (19 + 12 подборов + 4 передач)
«Филадельфия»: Эмбид (23 + 8 подборов), Ильясова (20), Хендерсон (18)
 
«Бруклин» – «Кливленд» – 108:116 (20:24, 19:26, 29:36, 40:30)
«Бруклин»: Боян Богданович (23 + 4 передачи), ЛеВерт (19 + 5 передач), Б. Лопес (17)
«Кливленд»: Джеймс (36 + 9 подборов + 6 передач), Ирвинг (32 + 4 передачи), Лав (17 + 13 подборов)
 
«Вашингтон» – «Миннесота» – 112:105 (32:29, 24:19, 24:37, 32:20)
«Вашингтон»: Бил (22), Гортат (19 + 10 подборов), Уолл (18 + 18 передач)
«Миннесота»: Уиггинс (41), Таунс (18 + 10 подборов + 5 передач). Дьенг (15 + 11 подборов)
 
«Голден Стейт» – «Мемфис» – 119:128 ОТ (34:27, 33:28, 31:24, 13:32, 8:17)
«Голден Стейт»: Стивен Карри (40 + 6 передач), Дюрэнт (27 + 13 подборов + 4 передачи), К. Томпсон (17 + 6 подборов)
«Мемфис»: Конли (27 + 12 передач), З. Рэндольф (27 + 11 подборов + 6 передач), М. Газоль (23 + 5 подборов)
 
«Лейкерс» – «Майами» – 127:100 (32:23, 26:33, 32:23, 37:21)
«Лейкерс»: Л. Уильямс (24), Денг (19 + 14 подборов), Расселл (19 + 6 подборов + 5 передач)
«Майами»: Рид (22 + 12 подборов), Джеймс Джонсон (20 + 5 подборов), Г. Драгич (16)
 
«Милуоки» – «Нью-Йорк» – 111:116 (33:32, 32:21, 31:30, 15:33)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (25 + 6 подборов + 5 блок-шотов), Д. Паркер (25 + 5 передач), Монро (19 + 7 подборов + 4 передачи)
«Нью-Йорк»: Энтони (26 + 6 подборов + 10 передач), Порзингис (24 + 6 подборов), Роуз (12 + 8 передач)
 
«Орландо» – «Хьюстон» – 93:100 (22:19, 30:25, 23:35, 18:21)
«Орландо»: Огастин (19), А. Гордон (18 + 6 подборов + 7 передач), Ибака (16 + 12 подборов)
«Хьюстон»: Р. Андерсон (19), Беверли (17 + 9 подборов), Э. Гордон (17 + 4 передачи)
 
«Сакраменто» – «Клипперс» – 98:106 (29:19, 12:34, 32:22, 25:31)
«Сакраменто»: Казинс (25 + 11 подборов + 7 передач), Д. Коллисон (20 + 5 подборов), Гей (18 + 7 подборов)
«Клипперс»: О. Риверс (24 + 6 подборов), Джордан (20 + 9 подборов), Редик (19)



Источник — Sport.ua

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