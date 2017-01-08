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НБА. Оклахома переиграла Денвер, Торонто уступил Чикаго в овертайме

Уэстбрук заработал 17 трипл-дабл в сезоне и повторил достижение Майкла Джордана

  • 08.01.2017 12:02
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«Индиана» — «Нью-Йорк» 123:109 (33:29, 29:14, 34:27, 27:29)
«Индиана»: Джордж (19 + 4 передачи + 4 потери), Тиг (19 + 8 передач), Янг (16 + 9 подборов + 4 перехвата), Майлз (15), Джефферсон (14 + 7 подборов), Тернер (13 + 10 подборов), Эллис (9), Робинсон (8 + 6 подборов).
«Нью-Йорк»: Дженнингс (17 + 4 передачи), Энтони (17 + 5 передач), Порзингис (16 + 4 блок-шота + 5 потерь), Роуз (14), Кузминскас (13), Ли (9), Эрнангомес (8).

«Бостон» — «Нью-Орлеан» 117:108 (28:31, 29:22, 36:20, 24:35)
«Бостон»: Томас (38), Смарт (22 + 5 подборов + 6 передач), Грин (15), Олиник (12 + 4 передачи), Хорфорд (8 + 7 подборов + 8 передач + 2 блок-шота), Краудер (8 + 6 подборов).
«Нью-Орлеан»: Дэвис (36 + 15 подборов), Гэллоуэй (20), Холидэй (13 + 5 передач), Мотеюнас (11 + 5 подборов + 4 передачи), Хилд (9).

«Чикаго» — «Торонто» 123:118 ОТ (29:28, 19:33, 26:25, 33:21, 16:11)
«Чикаго»: Батлер (42 + 10 подборов + 5 передач + 4 потери), Уэйд (20 + 7 передач), Макдермотт (17 + 10 подборов), Миротич (12 + 9 подборов), Гибсон (8 + 6 подборов), Грант (8).
«Торонто»: ДеРозан (36 + 8 подборов), Лаури (27 + 9 подборов + 12 передач + 3 перехвата), Джозеф (14), Валанчюнас (14 + 7 подборов + 2 блок-шота), Ногейра (9 + 8 подборов), Кэрролл (9).

«Оклахома-Сити» — «Денвер» 121:106 (24:22, 36:38, 28:20, 33:26)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (32 + 17 подборов + 11 передач + 5 потерь), Адамс (16 + 6 подборов + 4 блок-шота), Оладипо (15), Кантер (14 + 6 подборов), Роберсон (13 + 8 подборов), Сабонис (9 + 5 подборов), Пэйн (8).
«Денвер»: Чендлер (24 + 7 подборов + 2 блок-шота), Бартон (21 + 7 подборов), Галлинари (15 + 7 подборов), Нельсон (13 + 8 передач), Нуркич (11 + 10 подборов + 3 перехвата), Артур (10).

«Миннесота» — «Юта» 92:94 (24:25, 24:22, 32:22, 12:25)
«Миннесота»: Лавин (24 + 9 подборов + 4 передачи), Таунс (18 + 15 подборов), Уиггинс (16 + 5 подборов + 4 передачи + 5 потерь), Рубио (12 + 7 передач), Дьенг (11 + 8 подборов + 4 передачи).
«Юта»: Хилл (19 + 5 подборов + 7 передач), Хэйворд (16), Фэйворс (15 + 6 подборов + 2 блок-шота), Лайлз (13), Гобер (12 + 13 подборов + 4 блок-шота), Инглз (9 + 4 передачи + 4 перехвата).

«Даллас» — «Атланта» 82:97 (20:22, 22:23, 17:21, 23:31)
«Даллас»: Барнс (21), Харрис (11), Новицки (11), Мэттьюз (9), Пауэлл (8 + 6 подборов).
«Атланта»: Хардуэй (22), Шредер (20), Миллсэп (17 + 9 подборов + 6 передач), Ховард (15 + 20 подборов), Мускала (11).

«Сан-Антонио» — «Шарлотт» 102:85 (24:24, 23:26, 26:14, 29:21)
«Сан-Антонио»: Бертанс (21), Леонард (19), Олдридж (15 + 11 подборов), Дедмон (15 + 10 подборов), Миллз (13).
«Шарлотт»: Уокер (18 + 4 потери), Лэмб (13 + 8 подборов), Кидд-Гилкрист (12 + 9 подборов), Уильямс (11 + 5 подборов), Хибберт (10 + 5 подборов).

Источник — Sport.ua

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