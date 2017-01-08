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NCAA. Михайлюк принял участие в рекордной победе Канзаса

Баскетболист молодежной сборной Украины вышел в стартовом составе команды и набрал 5 очков

  • 08.01.2017 13:51
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kuathletics.com. Святослав Михайлюк
© kuathletics.com. Святослав Михайлюк

Українець Святослав Михайлюк допоміг команді університету «Канзаса» перемогти «Техас Тек» у NCAA – 85:68.

Захисник молодіжної збірної України почав поєдинок у стартовому складі. За 21 хвилину він набрав 5 очок, зробив 4 підбирання, 2 перехоплення. Уперше за кар’єру в студентській лізі США (76 матчів) Михайлюк заробив 5 фолів.

Перемога «Канзаса» стала 2200-ю в історії команди. Більше в NCAA перемагала лише «Кентукі» – 2218.

Ще один українець в NCAA Богдан Близнюк не врятував свою команду «Східного Вашингтона» проти «Монтани» – 59:65.

Українець за 40 хвилин гри набрав 21 очко, зробив 6 підбирань, 6 передач, 2 перехоплення.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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