NCAA. Михайлюк принял участие в рекордной победе Канзаса

«Селезнев активно учит английский язык, уже нанял преподавателя по английскому языку и тренера по...

З терактами в Туреччині ще потрібен майстер по виживанню щоб уже точно... А коли людина розвив...

И я знаю ! Алиев и Милевский хоть и не были игроками уровня Велозу ,но убежали как и он - беспл...

Та шо Велозу, он я знаю один великий клуб, так из него футболисты ваще бесплатно убегали.

Как Велозу ?