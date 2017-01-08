NCAA. Михайлюк принял участие в рекордной победе Канзаса

Українець Святослав Михайлюк допоміг команді університету «Канзаса» перемогти «Техас Тек» у NCAA – 85:68.
Захисник молодіжної збірної України почав поєдинок у стартовому складі. За 21 хвилину він набрав 5 очок, зробив 4 підбирання, 2 перехоплення. Уперше за кар’єру в студентській лізі США (76 матчів) Михайлюк заробив 5 фолів.
Перемога «Канзаса» стала 2200-ю в історії команди. Більше в NCAA перемагала лише «Кентукі» – 2218.
Ще один українець в NCAA Богдан Близнюк не врятував свою команду «Східного Вашингтона» проти «Монтани» – 59:65.
Українець за 40 хвилин гри набрав 21 очко, зробив 6 підбирань, 6 передач, 2 перехоплення.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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