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НБА. Харден сделал трипл-дабл с 40 очками

Лидер «Хьюстона» провел отличный поединок против «Торонто»

  • 09.01.2017 09:24
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nba.com. Джеймс Харден
© nba.com. Джеймс Харден

«Финикс» – «Кливленд» – 116:120 (28:41, 25:28, 37:24, 26:27)
«Финикс»: Бледсо (31 + 8 передач), Д. Букер (28 + 5 подборов + 4 передачи), Уоррен (15)
«Кливленд»: Джеймс (28 + 8 подборов + 4 передачи), Ирвинг (27 + 7 передач), Шамперт (10)

Алексей Лэнь за 6 минут на прощадке набрал 2 очка (1/3 двухочковых) и поставил 1 блок-шот.

«Клипперс» – «Майами» – 98:86 (20:19, 32:20, 28:27, 18:20)
«Клипперс»: Редик (25 + 7 подборов), Пол (19 + 6 подборов + 18 передач), Спейтс (19)
«Майами»: Г. Драгич (24 + 5 подборов + 5 передач), Уайтсайд (15 + 13 подборов), Джеймс Джонсон (12 + 6 подборов)

«Милуоки» – «Вашингтон» – 101:107 (31:24, 26:25, 21:33, 23:25)
«Милуоки»: Д. Паркер (28 + 8 подборов + 7 передач), Брогдон (22 + 5 передач). Бизли (18)
«Вашингтон»: Бил (26), Маркифф Моррис (20 + 10 подборов), Убре (17 + 5 подборов)

«Лейкерс» – «Орландо» – 112:95 (40:34, 22:26, 19:9, 31:26)
«Лейкерс»: Дж. Рэндл (19 + 9 подборов + 5 передач), Расселл (17 + 8 подборов + 7 передач), Ингрэм (17)
«Орландо»: Ибака (19 + 10 подборов), Фурнье (19 + 5 подборов), Вучевич (19 + 7 подборов + 4 передачи)

«Мемфис» – «Юта» – 88:79 (19:18, 23:17, 21:16, 25:28)
«Мемфис»: Конли (19 + 9 передач), М. Газоль (17), З. Рэндольф (13 + 11 подборов)
«Юта»: Хэйуорд (22 + 5 подборов), Д. Хилл (15), Лайлс (11)

«Портленд» – «Детройт» – 124:125 2 ОТ (30:31, 26:22, 31:27, 19:26, 8:8, 10:11)
«Портленд»: С. МакКоллум (35 + 6 передач), Крэбб (30), Лиллард (20 + 9 подборов + 5 передач)
«Детройт»: Р. Джексон (31), Драммонд (28 + 14 подборов), Колдуэлл-Поуп (26)

«Сакраменто» – «Голден Стейт» – 106:117 (33:24, 25:27, 22:39, 26:27)
«Сакраменто»: Гей (23), Казинс (17 + 10 подборов + 5 передач), Толливер (16 + 5 подборов)
«Голден Стейт»: Стивен Карри (30 + 6 передач), Дюрэнт (28 + 7 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), К. Томпсон (18 + 6 подборов)

«Торонто» – «Хьюстон» – 122:129 (37:27, 26:34, 36:34, 23:34)
«Торонто»: ДеРозан (36 + 6 подборов + 5 передач), Кэрролл (26 + 8 подборов), Лаури (12 + 5 подборов + 6 передач)
«Хьюстон»: Харден (40 + 10 подборов + 11 передач), Хэррелл (28 + 5 подборов), Э. Гордон (19) 

Источник — Sport.ua

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