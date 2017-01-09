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Крис Пол стал 10-м игроком в истории НБА с 8000 передач

До рекорда Джона Стоктона еще очень далеко

  • 09.01.2017 14:35
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nba.com. Крис Пол
© nba.com. Крис Пол
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол в матче регулярного чемпионата против «Майами Хит» (98:86) достиг отметки в 8000 результативных передач за карьеру.
 
Пол стал 10-м игроком в истории НБА, которому удалось выдать такую статистику. Сейчас в активе Криса числится 8012 передач.
 
Первое место по этому показателю занимает легендарный защитник «Юта Джаз» Джон Стоктон (15 806).
 

Источник — Sport.ua

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