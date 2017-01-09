Крис Пол стал 10-м игроком в истории НБА с 8000 передач

От ОФК или Новая Зеландия (109-я ФИФА) или (Новая Каледония, призер трех последних розыгрышей(168...

да тупняк этодело же в рынке, а не в географии..ну будет еще какая-нибудь сборная лесото вместо п...

Пора огласить список всех команд , в которых не будет Девича.

ну Вида не слабее Хачериди и уж точно не слабее Ракицкого - но мы же про украинцев говорим.Мака...

причем тут Динамо, это Штольня, всегда определяет лучших по типу "свой" "не свой...

Зажрались кроты...

Не даВида и Шмакаренко

Насмешил, так насмешил! ))) Продолжай в том же духе, ведь у Динамо ещё много "лучших" и...

а кто лучше него? может КривДец?