Женский Авангард проиграл восьмой матч в Восточно-Европейской лиге

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У заключному, третьому, матчі різдв’яної серії Східно-Європейської ліги київський Авангард поступився московському Динамо 57:78.

Підопічні Володимира Холопова у першій половині матчу діяли досить успішно. Протидією атакам московіток стали кидки здалеку. Ця зброя виявилася ефективною у Вікторії Кондусь, Ірини Цекової, Ольги Яцковець, Ірини Басалик. Мінімально поступившись у першій чверті 15:16 українки прагнули урізноманітнити свою гру, втім це було непросто. Сербка Аня Дабовіч, яка виступає за Динамо, напевно мала подвійну мотивацію у звітному протистоянні, пам’ятаючі про дві поразки своєї збірної від України у кваліфікації ЄвроБаскету-2017. Не менш потужно діяла у лавах Динамо американка Бантон. До слова сказати, у стартовій п’ятірці біло-синіх виступає аж одна московітка – Варвара Псарьова, решта – іноземки, які і роблять гру.

Хоча лідер у звітному поєдинку змінювався шість разів, запам’яталася кінцівка другої чверті: під завісу першої половини гри Авангард здійснив вдалу спробу вийти вперед. За рахунку 22:29 снайперські здібності з лінії штрафних продемонстрували Вікторія Кондусь та Ірина Цекова, а Ірина Басалик двічі влучила з-за дуги. Авангард повів 33:31, але Дабовіч двома «двоочковими» пострілами не дала розвинути успіх. Відставання Авангарда перед перервою було мізерним - 2 очка. Третю чверть Динамо, точніше буде сказати, його іноземний легіон, провело над результативно 31:13. Відіграти відставання у заключній 10-тихвилинці підопічні Володимира Холопова не змогли. 57:78 – поразка «Авангарда».

Вісім матчів без перемог – дебютний виступ киянок у цьому турнірі поки що не вражає. Це якщо дивитися на цифри статистики, натомість кожна гра залишає надію на успіх.

Східно-Європейська ліга

м. Вільнюс, Литва

8 січня

Динамо – Авангард 78:57

Найрезультативнішою у складі Авангарду у звітному поєдинку стала Вікторія Кондусь. У її активі дабл-дабл – 13 очок, 10 підбирань, 4 результативні передачі. Ірина Басалик набрала 10 очок, Ольга Яцковець – 8 очок, 4 підбирання, Євгенія Спітковська – 7 очок, 3 результативні передачі.

Источник — Федерация биатлона Украины

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