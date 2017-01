НБА. 40 очков Дэвиса принесли Нью-Орлеану победу над Нью-Йорком

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

«Миннесота» – «Даллас» – 101:92 (33:19, 21:27, 23:24, 24:22)

«Миннесота»: Таунс (34 + 11 подборов + 4 передачи), Уиггинс (13), Рубио (13 + 5 подборов + 15 передач + 5 перехватов)

«Даллас»: Х. Барнс (30), Новицки (26 + 5 подборов + 4 передачи), Дер. Уильямс (11 + 7 передач)



«Нью-Йорк» – «Нью-Орлеан» – 96:110 (26:29, 25:31, 15:31, 30:19)

«Нью-Йорк»: Дженнингс (20 + 5 подборов + 4 передачи), Энтони (18 + 6 подборов), Порзингис (9 + 2 блок-шота)

«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (40 + 18 подборов), Т. Эванс (12 + 4 передачи), Хилд (11)

AD was a FORCE in the Garden tonight.



40 points, 18 boards, and 3 big blocks for a 110-96 #Pelicans win over the @nyknicks! #PhantomCam pic.twitter.com/egQIHl7tVq