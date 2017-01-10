НБА. 40 очков Дэвиса принесли Нью-Орлеану победу над Нью-Йорком

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.
«Миннесота» – «Даллас» – 101:92 (33:19, 21:27, 23:24, 24:22)
«Миннесота»: Таунс (34 + 11 подборов + 4 передачи), Уиггинс (13), Рубио (13 + 5 подборов + 15 передач + 5 перехватов)
«Даллас»: Х. Барнс (30), Новицки (26 + 5 подборов + 4 передачи), Дер. Уильямс (11 + 7 передач)
«Нью-Йорк» – «Нью-Орлеан» – 96:110 (26:29, 25:31, 15:31, 30:19)
«Нью-Йорк»: Дженнингс (20 + 5 подборов + 4 передачи), Энтони (18 + 6 подборов), Порзингис (9 + 2 блок-шота)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (40 + 18 подборов), Т. Эванс (12 + 4 передачи), Хилд (11)
AD was a FORCE in the Garden tonight.— NBA (@NBA) 10 января 2017 г.
40 points, 18 boards, and 3 big blocks for a 110-96 #Pelicans win over the @nyknicks! #PhantomCam pic.twitter.com/egQIHl7tVq
«Чикаго» – «Оклахома-Сити» – 94:109 (20:26, 26:35, 21:28, 27:20)
«Чикаго»: Уэйд (22 + 6 передач), Картер-Уильямс (15), Джериан Грант (11)
«Оклахома-Сити»: С. Адамс (21 + 9 подборов + 14 передач), Кантер (20 + 11 подборов)
Источник — Sport.ua
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