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ВИДЕО ДНЯ. Баскетболистки устроили драку во время матча

Матч американской студенческой лиги едва не перерос в побоище

  • 10.01.2017 10:15
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Матч американської студентської ліги між жіночими командами «Юти» і «Невади» (53:55) був перерваний через бійку.

Інцидент стався в кінці третьої десятихвилинки після того, як баскетболістка «Юти» спровокувала свою суперницю поштовхом в груди. Представниця «Невади» вирішила покарати кривдницю за це, що в підсумку вилилося в масову бійку.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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