Матч американської студентської ліги між жіночими командами «Юти» і «Невади» (53:55) був перерваний через бійку.

Інцидент стався в кінці третьої десятихвилинки після того, як баскетболістка «Юти» спровокувала свою суперницю поштовхом в груди. Представниця «Невади» вирішила покарати кривдницю за це, що в підсумку вилилося в масову бійку.

A fight broke out in the UNLV Utah State women's basketball game. pic.twitter.com/JzwutY8A9n