ну если Ракицкий 30млн то тогда и Сидорчук 10- справедливо)))) если честно то такое ощущение что ...

Там у турков шо - всех футболёров пересажали за попытку переворота , или Роксолана земляков соб...

РозумніЛюди навіть не робили такуПропозицію.Для чого продавати Хачеріді за 2 ляма, якщо потім за ...

Морозюк никогда не поедет в Турцию-ибо за такие высказывания его жены о ширинке в сторону турецки...

почнемо із того, що контракт закінчується влітку 2018

або Морозюк за 1,5

там Гладкий 1,8 млн., саме вписуються в ліміт....ще 200 тис. економія