© twitter.com/nevadahoops. Маркус Маршал

Фантастичний камбек вдався університету Невади в матчі з університетом Нью-Мексико. Ще за 4 хвилини до кінця Невада поступалася «-25», а за 1 хвилину і 5 секунд - «-14», проте, завдяки чотирьом неймовірним триочковим захисника Маркуса Маршалла, зуміла зрівняти рахунок в основний час і вирвати перемогу в овертаймі.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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