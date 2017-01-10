Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Университет Невады сотворил один из величайших камбеков в истории

Неимоверные трехочковые броски Маркуса Маршалла спасли команду от поражения

  • 10.01.2017 10:40
  • 1004 просмотров
  • 1 комментария
Метки
twitter.com/nevadahoops. Маркус Маршал
© twitter.com/nevadahoops. Маркус Маршал

Фантастичний камбек вдався університету Невади в матчі з університетом Нью-Мексико. Ще за 4 хвилини до кінця Невада поступалася «-25», а за 1 хвилину і 5 секунд - «-14», проте, завдяки чотирьом неймовірним триочковим захисника Маркуса Маршалла, зуміла зрівняти рахунок в основний час і вирвати перемогу в овертаймі.

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.