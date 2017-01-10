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Александр КОЛЬЧЕНКО: «Был приоритет выступать за рубежом»

Новичок «Черкасских Мавп» - о своем возвращении в Суперлигу

  • 10.01.2017 16:35
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fbu.ua. Александр Кольченко
© fbu.ua. Александр Кольченко

28-летний форвард рассказал о желании выступать за границей и о том, почему решил вернуться в Украину.

«Не буду скрывать, что для меня в начале сезона приоритетным было найти команду за рубежом, как и в прошлом году. Я - максималист, и мне хотелось сыграть в сильном чемпионате. Летом было несколько вариантов, но я ожидал лучшего, немного пересидел без команды и впоследствии начал рассматривать и варианты с Украиной.

 С «Мавпами» у меня и агента был хороший продуктивный диалог, в данный момент здесь все устраивает. Думаю, в Украине - это один из лучших вариантов. Тем более, у меня здесь есть хорошие знакомые, даже можно сказать друзья, с которыми я начинал играть, в частности, это Андрей Кальниченко, с которым у меня прекрасные отношения. Есть и Саша Сизов, с которым я выступал в Южном и пересекались в сборной Украины. Прошло время, но сейчас, когда я выхожу на площадку с этими игроками, взаимопонимания на очень высоком уровне, это тоже сыграло свою роль», - сказал Кольченко.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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