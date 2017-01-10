Химик добыл вторую подряд победу в Лиге чемпионов

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Хід гри

Команди почали матч в невисокому темпі і не дуже результативно. Після рівної першої чверті «Хімік» зумів вирватися в лідери: чемпіон України налагодив відсоток влучань і заволодів перевагою на щитах, що дозволило команді Віталія Степановського вийти вперед. Вели за собою команду американські легіонери Сміт, Лав і Бехерано, який в першій половині видав один з кращих ігрових відрізків в складі «Хіміка». Южненці стабільно набирали по 19 очок в обох чвертях і додавши в захисті у другій десятихвилинці пішли на велику перерву з 6-очковою перевагою.

Ключовим відрізком матчу стала третя десятихвилинка, під час якої «Хімік», як і в двох попередніх чвертях, набрав все ті ж 19 очок. Але при цьому южненці просто з'їли своїх опонентів в захисті, дозволивши «Ораді» набрати свої перші очки лише в другій половині десятихвилинки, і пропустивши лише 6 очок за чверть. У гостей гра настільки розклеїлася, що Денісон примудрився не забити відверто вільний данк.

Завдяки відмінній грі в захисті, стабільній грі в атаці і домінуванні у «фарбі» «Хімік» здобув 20-очкову перевагу, яке южненці спокійно утримали в четвертій чверті і довели матч до впевненої перемоги. Чемпіон України виграв другий поспіль матч у Лізі чемпіонів і взяв реванш у «Ораді» за поразку в першому колі.

Герої матчу

Свій кращий матч на євроарені за «Хімік» провів Бехерано, який практично безпомилково атакував з гри (5 з 6 двоочкових, 3 з 4 триочкових). Також відзначимо дабл-дабл Петрова, який до 13 очок додав 16 підбирань і чергові 14 очок і 5 передач Сміта.

Анкета матчу

Ліга чемпіонів. Груповий раунд. 12 тур

«Хімік» (Україна) – «Орадя» (Румунія) 78:49 (19:18, 19:14, 19:6, 21:11)

«Хімік»: Бехерано 19 + 9 підбирань, Сміт 14 + 5 передач, Петров 13 + 16 підбирань, Лав 11 + 7 підбирань

«Орадя»: Зено 12, Мандаче 10, Денисон 9

Источник — Федерация баскетбола Украины

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