А може він весь дохід відправляти воїнам в АТО

я не поддерживаю наезды на судей с любой стороны, но давайте не будем как в детсаде выяснять кто ...

Витя иди бойся под одеяло

А причем тут "мы" и сборная Украины? "вы" уже давно вышли на ЧМ, "вы&quo...

Балабол по заказу, как эксперт гроша ломаного не стоит, представляю что бы он в сборной нарулил. ...