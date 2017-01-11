В главной баскетбольной лиге планеты состоялся ряд очередных матчей.
Вашингтон – Чикаго 101:99 (26:36, 23:25, 32:16, 20:22)
В: Уолл (26 + 14 передач + 5 потерь), Бил (19), М-ф Моррис (19), Портер (11), Гортат (10 + 12 подборов) – старт; Смит (7), Берк (6), Убре (3), Макклеллан (0).
Ч: Картер-Уильямс (14 + 7 подборов), Лопес (14), Гибсон (10 + 12 подборов), Грант (9 + 6 передач + 5 потерь), Макдермотт (4) – старт; Валентайн (19), Портис (13 + 7 подборов), Рондо (12 + 6 передач), Фелисио (4), Кэнан (0).
Торонто – Бостон 114:106 (23:18, 23:37, 34:29, 34:22)
Т: ДеРозан (41 + 13 подборов), Лаури (24 + 9 передач), Валанчюнас (18 + 23 подбора), Кэрролл (11), Паттерсон (0) – старт; Джозеф (7), Ногейра (7), Пауэлл (2), Росс (2), Пелтль (2).
Б: Томас (27 + 7 передач), Смарт (16), Хорфорд (14 + 9 подборов), Краудер (9), Джонсон (4) – старт; Грин (14), Олиник (13), Жеребко (7), Браун (2), Розир (0).
Бруклин – Атланта 97:117 (29:35, 14:26, 27:25, 27:31)
Б: Лопес (20), Богданович (16), Холлис-Джефферсон (10 + 7 подборов), Уайтхэд (7), Харрис (2) – старт; Килпатрик (14), ЛеВерт (11), Скола (5 + 7 подборов), Динуидди (4 + 7 подборов), Эйси (4), Хэмилтон (4), Фой (0).
А: Шредер (19 + 10 передач), Миллсэп (14 + 8 подборов), Ховард (14 + 16 подборов), Сефолоша (10), Бэйзмор (6) – старт; Хамфрис (13 + 8 подборов), Дилэйни (12), Хардуэй (9), Мускала (9), Принс (8), Бембри (3), Скотт (0).
Хьюстон – Шарлотт 121:114 (32:26, 35:21, 29:32, 25:35)
Х: Харден (40 + 15 подборов + 10 передач), Ариза (16), Харрелл (14), Андерсон (13), Беверли (8 + 8 подборов) – старт; Брюэр (15), Нене (10), Деккер (5).
Ш: Уокер (25 + 10 передач + 5 потерь), Марв. Уильямс (16 + 8 подборов), Лэмб (11), Хибберт (4), Кидд-Гилкрист (0) – старт; Камински (22), Хоуз (16), Белинелли (15 + 6 передач), Сешнс (5), Грэм (0).
Сан-Антонио – Милуоки 107:109 (23:23, 36:30, 30:30, 18:26)
СА: Леонард (30 + 7 подборов), Паркер (14 + 7 передач), Грин (14), Ли (10 + 7 подборов), Пау Газоль (6 + 11 подборов) – старт; Симмонс (14), Бертанс (11), Дедмон (5 + 7 подборов), Джинобили (3), Миллс (0).
М: Паркер (22 + 7 подборов), Брогдон (17 + 6 передач), Снелл (8), Хенсон (6), Адетокумбо (0) – старт; Бизли (28), Монро (14 + 9 подборов), Мэйкер (5), Деллаведова (4), Терри (3), Пламли (2), Телетович (0).
Юта – Кливленд 100:92 (29:29, 27:12, 19:25, 25:26)
Ю: Хэйворд (28 + 9 подборов), Худ (18), Джордж Хилл (13 + 7 передач), Фэйворс (12), Гобер (11 + 14 подборов + 5 потерь) – старт; Лайлс (12), Инглс (5), Джонсон (1), Мак (0), Диао (0).
К: Джеймс (29), Ирвинг (20), Лав (12 + 9 подборов), Томпсон (12 + 12 подборов), Лиггинс (6) – старт; Фрай (5), Фелдер (4), Шамперт (2), Корвер (2), Джефферсон (0).
Лейкерс – Портленд 87:108 (26:25, 31:30, 12:23, 18:30)
Л: Денг (14), Расселл (9 + 8 подборов + 6 передач), Янг (8), Мозгов (8), Рэндл (6 + 10 подборов) – старт; Ингрэм (11), Уильямс (10), Кларксон (9), Робинсон (8), Уэртас (2), Блэк (2), Кальдерон (0), Метта Уолд Пис (0).
П: Макколлум (25), Лиллард (20 + 8 подборов + 6 передач), Харклесс (14), Пламли (11 + 7 подборов), Амину (8 + 15 подборов) – старт; Крэбб (9), Дэвис (8 + 8 подборов), Тернер (6 + 7 передач), Лэйман (5), Напьер (2), Коннотон (0), Вонле (0), Ленард (0).
Голден Стэйт – Майами 107:95 (27:29, 26:25, 26:14, 28:27)
ГС: Дюрант (28 + 8 подборов), Карри (24 + 8 подборов + 9 передач), Грин (13 + 9 подборов), Пачулия (8), Маккоу (3) – старт; Кларк (10), Игудала (9), Ливингстон (8), Уэст (2), МакГи (2).
М: Уайтсайд (28 + 20 подборов), Драгич (17), Уэйтерс (8 + 8 передач), Бэббит (2), Макгрудер (1) – старт; Джонсон (18 + 7 подборов), Дж. Джонсон (14 + 6 передач), Рид (4), Эллингтон (3).
Сакраменто – Детройт 100:94 (21:29, 22:27, 25:21, 32:17)
С: Казинс (24 + 13 подборов + 6 передач), Толливер (17), Темпл (11), Гэй (11 + 7 подборов + 7 потерь), Коллисон (9) – старт; Куфос (12 + 8 подборов), Лоусон (8), Аффлало (4), Каспи (4 + 10 подборов), Маклемор (0).
Д: Колдуэлл-Поуп (21), Джексон (19), Харрис (18), М-с Моррис (9), Драммонд (9 + 12 подборов + 7 блок-шотов) – старт; Марьянович (8), Смит (6), Джонсон (2), Элленсон (2), Бэйнс (0).
Источник — Sport.ua
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