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Джеймс Харден вошел в четверку рекордсменов НБА

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден набрал 40 очков

  • 11.01.2017 11:35
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Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден набрал 40 очков, совершил 15 подборов и отдал 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» после того, как записал в актив 40 очков, 10 подборов и 11 передач в предыдущем поединке. Таким образом, он стал лишь четвёртым игроком в истории лиги, который сумел оформить два трипл-дабла с как минимум 40 очками подряд.

Ранее это удавалось только Питу Маравичу (в сезоне-1976/77), Майклу Джордану (в сезоне-1988/89) и Расселлу Уэстбруку (в сезоне-2014/15).

Источник — Basket.com.ua

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